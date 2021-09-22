Над Меган Маркл и принцем Гарри жестко поиздевались во время церемонии Эмми-2021

Скандальное интервью герцогов Сассекских, которое они дали телеведущей Опре Уинфри после отсоединения от королевской семьи, было номинировано на телепремию "Эмми"

Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно вошли в ТОП-100 самых влиятельных людей, оказались в центре внимания на церемонии вручения наград "Эмми" в минувшее воскресенье. Интервью герцогов Сассекских было номинировано в категории "Выдающийся документальный или специальный выпуск", но в результате стало предметом шуток.

Как пишет The Mirror, ведущий церемонии Седрик Развлекатель отметил, что сериал "Корона", получивший массу номинаций (и в итоге наград) "Эмми" просто меркнет по сравнению с настоящей монархией. Затем комик тонко высмеял жалобы Меган Маркл на то, что в королевской семье у нее спрашивали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи.

Меган должна винить этого мальчика, потому что он отказался от своего трона быстрее, чем Эдди Мерфи в "Поездке в Америку". Даже не верится, что они говорили о маленьком Арчи. Каким же темным будет этот ребенок! – сказал Седрик.

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(В фильме "Поездка в Америку" наследный принц африканского государства отправляется в Америку, где встречает свою вторую половинку, ради которой он готов отказаться от престола, ред.)

Он также сделал отсылку к тому, что сын Арчи, у которого нет королевского титула, пригодится королевской семье.

Им нужен маленький Арчи! Чарльз не умеет танцевать. Кто еще научит его и Елизавету II танцевать тик-ток? Я так и вижу: малыш Арчи с королевой: "Давай, бабуля!" – разошелся Седрик.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри / Фото: Скриншот из видео

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Кстати, лучшие сериалы, получившие "Эмми" в этом году, можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

Есть ли шанс на примирение в королевской семьи – смотрите видео:

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