Меган Маркл назвали самым влиятельным членом королевской семьи, и вот почему

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью и переехали в США, но они по-прежнему находятся под пристальным вниманием прессы

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Может самым богатыми ребенком в мире и является дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, но самым влиятельным членом королевской семьи назвали Меган Маркл. Все потому что имя супруги принца Гарри в этому году искали чаще всего. Даже Елизавета II не получила столько поисковых запросов и упоминаний в Сети.

Как пишет Daily Express, запросов в Google-поиск было около 7,4 миллиона раз. В хэштегах в Instagram имя герцогини Сассекской фигурировало 10,4 миллиона раз.

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Меган Маркл имеет огромное влияние, как связала свою жизнь с принцем Гарри. Ее храбрость и смелость в том, что она может говорить о таких проблемах, как расизм, отпуск по уходу за ребенком, расширение прав и возможностей женщин. Ее голос звучит мощно и непоколебимо, – говорит представитель компании Design Bundles, которая заказала исследования.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Отметим, что в этом году Меган Маркл и принц Гарри давали много поводов для разговоров. Вспомним только интервью мятежной пары Опре Уинфри. Эти откровения герцогов Сассекских о жизни в королевской семьей обсуждались не один месяц.

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз, но и здесь не обошлось без скандалов. А все из-за имени дочери пары.

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Несколько раз принц Гарри приезжал в Лондон, и все гадали, приедет ли с мужем Меган Маркл.

А совсем недавно стало известно, что пара отказалась от приглашения Елизаветы II провести Рождество вместе с королевской семьей.

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