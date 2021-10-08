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Меган Маркл не виновата: принц Гарри поссорился с отцом из-за принца Вильяма

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 октября, 15:44
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Отношения принца Гарри с отцом уже давно натянуты. Поговаривают, принц Чарльз после того как взойдет на престол планирует некоторых членов монаршей семьи оставить без титулов
Почему на самом деле поссорился принц Гарри с принцем Чарльзом
Почему на самом деле поссорился принц Гарри с принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

И первыми в этом списке значатся дети Меган Маркл и принц Гарри. Как на такое отреагирует герцоги Сассекские пока неизвестно. Но многие королевские эксперты говорят, что о примирении принца Гарри с отцом в ближайшее время не идет речи. И дело вовсе не в скандальном интервью Опре Уинфри или Меган Маркл. Разногласия между отцом и сыном начались гораздо раньше. Как считает королевский эксперт Эндрю Мортон, принц Гарри поссорился с принцем Чарльзом из-за старшего брата.

И Уильям, и Гарри финансировались их отцом, и часто амбиции Гарри не соответствовали бюджету принца Чарльза. Его брат, как будущий король, всегда имел приоритет. Отсюда и пошли все ссоры и недопонимания, – рассказал Эндрю Мортон в беседе с Newsweek.

Принц Чарльз и принц Гарри
Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Ранее появлялся информация, что принц Чарльз не захотел встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон в июле.

Напомним, королевские эксперты предположили, что мемуары принца Гарри могут спровоцировать новый скандал между герцогом Сассекским и родственниками. Особенно откровениям могут повлиять и на так напряженные отношения принца Гарри с принцем Чарльзом. По данным инсайдеров, в своих мемуарах Гарри собирается рассказать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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