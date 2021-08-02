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Меган Маркл наняла знаменитого организатора вечеринок для празднования юбилея. Его клиенты Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 августа, 10:42
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4 августа Меган Маркл будет отмечать день рождения – герцогине Сассекской исполнится 40 лет. Супруга принца Гарри уже начала подготовку к празднику
Меган Маркл собирается отметить юбилей в кругу друзей
Меган Маркл собирается отметить юбилей в кругу друзей / Фото: Getty Images

Спланировать праздничную программу Меган Маркл поручила организатору вечеринок Колину Коуи. Среди его клиентов Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян и Опра Уинфри. Именно известная телеведущая посоветовала Меган обратиться к Колину.

Вечеринка пройдет в особняке Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито, который они купили в прошлом году за 14 миллионов долларов. Об этом рассказал инсайдер The Sun.

Меган хочет скромную вечеринку. Она пригласила всего около 65 человек, среди которых ее самые близкие друзья и родные. Обратиться к Колину ей посоветовала Опра, которая всегда устраивает вечеринки по первому разряду, – поделился инсайдер.

Особняк принца Гарри и Меган Маркл
Особняк принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Скриншот из YouTube

Отмечается, что ко дню рождения супруги принц Гарри уже заказал торт у местного пекаря Posies & Sugar.

Поздравит ли королевская семья Меган Маркл с днем рождения пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри приедут в Лондон осенью. По информации СМИ, герцоги Сассекские будут присутствовать на масштабном мероприятии в честь дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.

Также не утихают слухи о предстоящих крестинах дочери Меган Марк и принца Гарри – Лилибет Дианы. Сообщается, что пара хочет крестить дочь в Лондоне.

Есть ли шанс у Меган Маркл и принца Гарри помириться с королевской семьей – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл готовят фильм о королевской семье.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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