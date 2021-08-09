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Меган Маркл в свое 40-летие холодно проигнорировала душевный подарок отца

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
9 августа, 16:04
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Супруга принца Гарри уже несколько лет не ладит со своим отцом и отказывается идти с ним на контакт. Несмотря на это, Томас Маркл продолжает пытаться помириться с дочерью
Меган Маркл проигнорировала подарок отца
Меган Маркл проигнорировала подарок отца / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Супруга внука королевы Елизаветы II, Меган Маркл, которая впервые появилась на публике после родов, получила на свое 40-летие очередной подарок от отца. 77-летний Томас Маркл прислал ей пышный букет с розами. В итоге Меган ясно дала понять, что цветы не исправят проблему в их отношениях. Она просто проигнорировала подарок и записку к нему.

Как сообщает издание Page Six, в записке говорилось: "Желаю тебе счастливого дня рождения и ярких дней". Букет тоже должен был растрогать Меган. Ее отец купил дюжину красных роз с двумя желтыми посередине, отмечая, таким образом, двоих детей Меган и принца Гарри – сына Арчи и новорожденную дочь Лилибет.

Изданию TMZ Томас Маркл прокомментировал, что Меган никак не ответила на его подарок. Он добавил, что хочет принимать участие в жизни внуков, но принимает то, что дочь никак не отреагировала.

Отец Меган Маркл опасается, что никогда ее не увидит
Отец Меган Маркл опасается, что никогда ее не увидит

Почему Меган Маркл в ссоре со своим отцом?

Напряженные отношения Томаса с Меган достигли апогея в 2018 году накануне свадьбы королевской четы. Тогда выяснилось, что папа Меган Маркл присылал их с Гарри фотографии прессе, а также отдал ее личное письмо журналистам.

Меган, которая после ухода из королевской семьи с Гарри и их детьми живет в Монтесито, в США, в интервью Опре Уинфри рассказала о своих отношениях с отцом. Она заявила что, не может простить его "предательство".

В тренде

Несмотря на то, что отец Меган Маркл тоже живет в США, они не виделись уже несколько лет.

Что известно о втором ребенке Меган Маркл – смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа в 1998 году я пошла с этим парнем на свидание. Крепко жалела пару раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, по итогу, стал очень классным

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