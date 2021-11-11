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Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 10:03
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Меган Маркл и принц Гарри посетили гала-ужин в Нью-Йорке, приуроченный ко Дню ветеранов в США. Это первый выход пары на красной дорожки после их ухода из королевской семьи
Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-ужине в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-ужине в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

На красной дорожке Меган Маркл появилась в ярко-красном платье в пол бренда Carolina Herrera. Выход герцогини Сассекской привлек внимание фотографов. Меган выбрала смелый по королевским меркам крой – глубокое декольте, открытая спина и разрез, оголяющий ногу.

Меган и Гарри уже не члены королевской семьи, и могут выбирать наряды не по протоколу, но пара не забыла про броши в виде красных маков, которые являются символом Дня памяти павших, который отмечается в Британии 11 ноября.

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Первое появление Меган Маркл и принц Гарри на красной дорожке после ухода из королевской семьи
Первое появление Меган Маркл и принц Гарри на красной дорожке после ухода из королевской семьи / Фото: Getty Images

Меган Маркл впервые за несколько лет появилась на красной дорожке
Меган Маркл впервые за несколько лет появилась на красной дорожке / Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи в апреле 2020 года. Пара решила переехать в США, работать и заниматься предпринимательской и благотворительной деятельностью.

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В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри заключили несколько выгодных контрактов с Netflix, Spotify. А также герцог Сассекский пишет мемуары о жизни в королевской семье. Книга должна выйти в 2022 году.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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