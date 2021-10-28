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Меган Маркл во дворе своего дома прочла отрывок из собственной книги: редкое видео

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 октября, 16:00
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Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл снялась в новом видео для книжного YouTube-канала Brightly Storytime. Она презентовала свою детскую книгу "Скамейка"
Меган Маркл выпустила собственную книгу
Меган Маркл выпустила собственную книгу / Фото: YouTube

В начале видео Меган Маркл рассказала, что идея создать произведение возникла после того, как она в этом году изначально написала стих для Гарри и их сына. К слову, имя ребенка бывших представителей королевской семьи стало очень популярно в Британии.

Я написала это стихотворение для своего мужа и нашего ребенка, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли им насладиться, – говорит Маркл.

Затем она прочитала небольшой отрывок рассказа. Произведение жены принца Гарри ведется от имени мамы маленького мальчика: она рассказывает о забавных и трогательных моментах, которые случаются у ее мужа с их сыном.

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В обнародованном ролике 40-летняя Меган выглядела непринужденно: она сидела в саду на скамейке в белой рубашке и джинсах с собранными волосами. Предположительно видео было снято в особняке семьи в Монтесито.

Также герцогиня похвалила и назвала "особенными" рисунки художника Кристиана Робинсона, который помог ей украсить каждую страницу книги:

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Кристиан создал красивые акварельные иллюстрации, отражающие теплоту, радость и комфорт отношений между отцами и сыновьями из всех слоев общества, – рассказывает Меган.

Это первая письменная работа супруги принца – она была опубликована в июне этого года. Книга распространяется тем же издательством, которое выпустит грядущие мемуары принца Гарри.

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