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Младшая сестра Кейт Миддлтон с мужем прогулялись по Лондону: парочку не узнать (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 12:09
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Светская львица наконец-то восстановилась после вторых родов. И вот после длительного перерыва сестра герцогини Кембриджской посетила светское мероприятие
Пиппа Миддлтон вместе с мужем посетила светское мероприятие.
Пиппа Миддлтон вместе с мужем посетила светское мероприятие. / Фото: Getty Images

Пиппа Миддлтон, сестра которой в январе отметила 40-летие, вместе со своим мужем Джеймсом Мэттьюзом появились в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Супруги пришли туда, чтобы посмотреть шоу всемирно известной цирковой труппы Cirque du Soleil.

Папарацци не смогли прийти мимо Пиппы Миддлтон и сделали несколько фото светской львицы, которые сразу же распространились в Сети.

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Для выхода в свет 38-летняя Миддлтон выбрала эффектный красный шелковый комбинезон и туфельки-лодочки из замши на каблуке и черное пальто. В руках у светской львицы был красный квадратный клатч. Из аксессуаров у нее были только серьги. Пиппа сделала аккуратную легкую прическу и нежный вечерний мейк.

Пиппа Миддлтон в красном комбинезоне.
Пиппа Миддлтон в красном комбинезоне. / Фото: Getty Images

Как пишут в американских СМИ, в такой look звезда уже появлялась в 2019 году. Вероятно, она подражает своей старшей сестре, которая любит появляться на мероприятиях в старых вещах.

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Пиппа вместе с Джеймсом.
Пиппа вместе с Джеймсом. / Фото: Getty Images

Впрочем, публика больше обратила внимание не на стиль Миддлтон-младшей, а на ее внешний вид. Пиппа выглядела прекрасно, казалось будто она помолодела лет на пять, сравнивая с ее предыдущим появлением.

Напомним, в июне папарацци поймали сестру Кейт Миддлтон во время прогулки по лондонским улицам. Фото Пиппы испугали фанатов, ведь на них женщина выглядела крайне замученной и постаревшей.

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Пиппа летом.
Пиппа летом. / Фото: Getty Images

Однако некоторые поклонники говорили, что женщина просто очень устала, потому что она воспитывает двух маленьких детей – трехлетнего сына Артура и дочь Грейс Элизабет Джейн, которой было тогда всего четыре месяца.

Однако теперь, вероятно, у Пиппы открылось второе дыхание и она заботится не только о семье, но и о себе.

Кстати, Пиппа вместе с Джеймсом поддерживают близкие отношения с королевской семьей. Более того, Елизавета II неоднократно приглашала сестру Кейт погостить в шотландском имении — Балморал.

Напомним, с 20 мая 2017 года Пиппа Миддлтон замужем за бывшим автогонщиком и менеджером хедж-фонда Джеймсом Мэттьюзом. У супругов есть двое детей.

Пиппа состоит в браке с Джеймсом почти пять лет.
Пиппа состоит в браке с Джеймсом почти пять лет. / Фото: Getty Images

Кстати, накануне Нового года Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано. Смотрите видео, как герцогиня Кембриджская играет на музыкальном инструменте

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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