Младшая сестра Кейт Миддлтон с мужем прогулялись по Лондону: парочку не узнать (фото)

Светская львица наконец-то восстановилась после вторых родов. И вот после длительного перерыва сестра герцогини Кембриджской посетила светское мероприятие

Пиппа Миддлтон вместе с мужем посетила светское мероприятие. / Фото: Getty Images

Пиппа Миддлтон, сестра которой в январе отметила 40-летие, вместе со своим мужем Джеймсом Мэттьюзом появились в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Супруги пришли туда, чтобы посмотреть шоу всемирно известной цирковой труппы Cirque du Soleil.

Папарацци не смогли прийти мимо Пиппы Миддлтон и сделали несколько фото светской львицы, которые сразу же распространились в Сети.

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Для выхода в свет 38-летняя Миддлтон выбрала эффектный красный шелковый комбинезон и туфельки-лодочки из замши на каблуке и черное пальто. В руках у светской львицы был красный квадратный клатч. Из аксессуаров у нее были только серьги. Пиппа сделала аккуратную легкую прическу и нежный вечерний мейк.

Пиппа Миддлтон в красном комбинезоне. / Фото: Getty Images

Как пишут в американских СМИ, в такой look звезда уже появлялась в 2019 году. Вероятно, она подражает своей старшей сестре, которая любит появляться на мероприятиях в старых вещах.

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Пиппа вместе с Джеймсом. / Фото: Getty Images

Впрочем, публика больше обратила внимание не на стиль Миддлтон-младшей, а на ее внешний вид. Пиппа выглядела прекрасно, казалось будто она помолодела лет на пять, сравнивая с ее предыдущим появлением.

Напомним, в июне папарацци поймали сестру Кейт Миддлтон во время прогулки по лондонским улицам. Фото Пиппы испугали фанатов, ведь на них женщина выглядела крайне замученной и постаревшей.

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Пиппа летом. / Фото: Getty Images

Однако некоторые поклонники говорили, что женщина просто очень устала, потому что она воспитывает двух маленьких детей – трехлетнего сына Артура и дочь Грейс Элизабет Джейн, которой было тогда всего четыре месяца.

Однако теперь, вероятно, у Пиппы открылось второе дыхание и она заботится не только о семье, но и о себе.

Кстати, Пиппа вместе с Джеймсом поддерживают близкие отношения с королевской семьей. Более того, Елизавета II неоднократно приглашала сестру Кейт погостить в шотландском имении — Балморал.

Напомним, с 20 мая 2017 года Пиппа Миддлтон замужем за бывшим автогонщиком и менеджером хедж-фонда Джеймсом Мэттьюзом. У супругов есть двое детей.

Пиппа состоит в браке с Джеймсом почти пять лет. / Фото: Getty Images

Кстати, накануне Нового года Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано. Смотрите видео, как герцогиня Кембриджская играет на музыкальном инструменте