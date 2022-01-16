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Монархия в бешенстве: как отреагировали в королевской семье на скандал с принцем Эндрю

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 09:05
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Скандал с герцогом Йоркским привел в бешенство всю королевскую семью. Решение о лишении принца титула и званий королеве пришлось принимать не самой
Королевская семья в ярости после скандала с принцем Эндрю
Королевская семья в ярости после скандала с принцем Эндрю / Фото: Getty Images

Громкий секс-скандал поставил под удар репутацию всей монаршей семьи, поэтому Елизаветой II было принято решение отозвать у принца Эндрю все воинские звания и титул.

О том, что представители монаршей династии сейчас настроены очень негативно к герцогу сообщили источники издания The Mirror.

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Как отреагировали в королевской семье?

Поговаривают, что самой острой была реакция принца Уильяма. Как сообщают инсайдеры, герцог Кембриджский был в ярости от того, что дядя поставил под удар всю семью.

Мнение сына о случившемся разделил и принц Чарльз.

Принц Уэльский и герцог Кембриджский полностью согласны со своим мнением о том, что герцог Йоркский создал полную и абсолютную катастрофу, – рассказали источники.

Решение о том, чтобы оставить принца Эндрю без патронажа и прочих привилегий обсуждались в Букингемском дворце не одну неделю.

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Елизавета II вынуждена была обсудить такой деликатный вопрос с другими членами семьи, поэтому главное решение она принимала вместе с Уильямом.

Королева лично сообщила свое решение принцу Эндрю

Герцог прибыл во дворец на следующий день после решения американского судьи. Сообщается, что принц прибыл в сопровождении своего адвоката, но его не пустили во дворец.

Елизавета II пригласила сына на личную аудиенцию, которая продлилась полтора часа. Во время встречи королева сообщила принцу Эндрю о том, что теперь он будет официально лишен звания "Его королевской высочество".

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Как сообщают источники, герцог Йоркский был шокирован и подавлен после слов королевы-матери.

Герцога Йорского ждет финансовый крах

Кроме титулов и званий, королева забрала у принца и финансовую помощь со стороны британского правительства. Однако, как мать, она не могла бросить любимого сына.

В случае, если герцог останется без гроша, Елизавета II окажет ему помощь с личного счета и компенсирует затраты на защиту в суде.

Сумма "помощи" со стороны королевы 300 тысяч фунтов стерлингов( около 11,5 млн грн – Ред.)

Кстати, осенью стало известно, что принц Эндрю решил продать свою недвижимость на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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