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На сына Елизаветы II подали в суд за изнасилование несовершеннолетней

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
10 августа, 08:27
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Американка Вирджиния Робертс все-таки решилась подать в суд на принца Эндрю, который 20 лет назад совершил в отношении нее акты сексуального насилия
На принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней
На принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней / Фото: Getty Images

Адвокаты американки подали иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. Вирджиния Джуффре заявила, что в возрасте 17 лет была вынуждена вступать в интимные отношения с принцем Эндрю. Об этом пишет Daily Mail.

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Вирджиния Джуффре рассказала, что принц Эндрю трижды подвергал ее сексуальному насилию в особняке финансиста Джеффри Эпштейн, которого осудили за секс-торговлю и педофилию. Бизнесмен заставлял Джуффре вступить в половую связь с сыном королевы против ее воли. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Ранее сам наследник британского престола все отрицал и даже дал интервью BBC, в котором заявил, что не помнит Вирджинию.

Напомним, что ранее супруг внучки Елизаветы II попал в скандал из-за фото с моделями. Джека Бруксбэнка засняли на яхте в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии.

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Позднее одна из моделей оправдалась за фото, заявив, что они с Джеком просто друзья, а он постоянно говорил о своей супруге и ребенке.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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