Назад в 1952-й: как выглядит первый официальный портрет Елизаветы II (фото)

Королевский дворец опубликовал самое популярное фото Ее Величества

Как Елизавета II выглядела в молодости / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Елизавета II заняла престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет. До этого королем был отец Елизаветы — король Георг VI.

Вскоре после коронации Ее Величества, которая состоялась летом 1953 года, был создан ее первый официальный портрет, который в дальнейшем печатали на новых монетах, банкнотах и марках.

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Черно-белым изображением поделились в официальном Instagram-аккаунте королевского дворца сегодня.

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В настоящее время Елизавета II является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. В этом году, 6 февраля, она отпраздновала 70-й юбилей на троне.

Обычно представители королевской семьи Великобритании придерживаются нейтралитета в политических вопросах. Однако в начале марта стало известно, что Елизавета II сделала пожертвование в помощь украинским беженцам через Комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании (DEC).

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Также мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям оказывают помощь украинцам через волонтеров в Лондоне.

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