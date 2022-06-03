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Не пригласили? Принц Эндрю не появится на юбилее королевы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 10:04
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Любимый сын Елизаветы II, к сожалению, не сможет поприсутствовать на торжествах в честь 70-летия правления королевы из-за внезапной болезни
Принц Энрю пропустит юбилей королевы
Принц Энрю пропустит юбилей королевы / Фото: Getty Images

Вчера в Великобритании началось четырехдневное празднование платинового юбилея правления королевы. Вместе с Ее Величеством на церемонии появились все члены королевской семьи, даже принц Гарри и Меган Маркл вели себя так, будто ссоры и не бывало.

Однако на торжестве не заметили любимого сына королевы Елизаветы, принца Эндрю. Сперва многие предположили, что причина его отсутствия кроется в недавнем секс-скандале, который стоил герцогу Йоркскому всех титулов и почетных званий.

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Но оказалось, что все дело в самочувствии 62-летнего принца. Накануне праздника у герцога Йоркского обнаружили коронавирус, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что принц Эндрю больше не является работающим членом семьи, ожидалось, что он посетит службу в честь Дня Благодарения в соборе Святого Павла, но болезнь внесла свои коррективы.

Тест показал у герцога положительный результат на Covid-19, и, к сожалению, он не сможет присутствовать на службе, – говорится в сообщении дворца.

Ранее стало известно, что королева Елизавета тоже не сможет присутствовать на предстоящем богослужении из-за плохого самочувствия. Кроме того, Ее Величество скорее всего пропустит и салют в честь юбилея своего правления и ряд других торжеств.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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