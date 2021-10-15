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"Не пытаться найти другое место, где можно было бы жить": принц Уильям раскритиковал космический туризм

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
15 октября, 05:48
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Герцог Кембриджский отметил, что космические полеты плохо влияют на нашу планету
Принц Уильям против космического туризма/Коллаж: Сегодня
Принц Уильям против космического туризма/Коллаж: Сегодня

Принц Уильям, который был против, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне, раскритиковал космический туризм.

Об этом сообщает BBC.

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Что сказал Герцог Кембриджский?

Обсуждая текущие космические гонки и стремление популяризовать космический туризм, принц Уильям заявил, что самые светлые умы должны "попытаться восстановить эту планету, а не пытаться найти другое место, где можно было бы жить". Кроме того, принц Уильям отметил, что космические полеты оставляют очень большой углеродный след.

Что думает о космическом туризме?

Герцог Кембриджский сообщил, что не заинтересован в космическом туризме. Он подчеркнул, что сейчас среди молодежи, чье будущее находится под угрозой все время, растет "климатическая тревога".

"Будет абсолютной катастрофой, если через 30 лет Джордж будет сидеть здесь и говорить о спасении планеты", — сказал Герцог Кембриджский о своем 8-летнем сыне.

Запрет в королевской семье

Королевская семья запретила принцу Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней, появляться на публике.

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Долгое время члены королевской семьи никак не комментировал скандальное дело принца Эндрю. Букингемский дворец как и раньше официальных комментариев не дает, но источники приближенные к членам королевской семьи впервые рассказали о реакции британских монархов на все, что происходит. Во дворце считают, что расследование по делу об изнасиловании нанесет большой ущерб британской монархии.

Принц Уильям предложил ограничить публичную жизнь принца Эндрю. У герцога Кембриджского довольно сложные отношения с дядей. Он считает сына королевы угрозой для королевской монархии.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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