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Не только Гарри: кто из королевских особ отказался от титула и денег ради любви

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
4 сентября, 17:43
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Четыре реальные истории о том, как ради семейного счастья и большой любви можно отказаться от всех привилегий королевской жизни
Королевские особы, которые отказались от титула ради любви
Королевские особы, которые отказались от титула ради любви / Фото: Getty Images, Скриншот из видео

Принцесса Японии Мако пять лет тайком встречалась с обычным парнем Кеи Комуро. А когда прятаться уже не было сил, пара попросила благословения у родителей Мако и заявила о помолвке.

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Впервые об отношениях принцессы Мако – старшей племяннице императора Японии – и Кеи Камуро публично заговорили в 2017 году. Союз молодоженов одобрили.

Кеи Комуро и принцесса Мако / Кадр из видео

Свадьбу долго откладывали, то из-за передачи власти, то из-за пандемии. Но любовь пары не угасла. Ради брака с обычным парнем Мако отказалась от титула и денег – почти полтора миллиона долларов – подарка от правительства.

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Сестра Мако – принцесса Аяко – также оставила императорский дворец, когда вышла за менеджера судоходной компании. Девушка попрощалась с членами королевского двора в 2018 году.

Кэй Морито и принцесса Аяко

История знает случаи отречения ради любви не только на востоке, но и западе. Так, в начале 2000-х разразился скандал в Нидерландах, когда ныне покойный принц Фризо захотел жениться на бизнес-вумен.

Мейбл Виссе Смит и принц Фризо поженились в 2004 году
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Оказалось, что его избранница – Мейбл Виссе Смит – была бывшей любовницей главаря крупнейшего наркокартеля страны. Так Фризо лишился трона.

Впрочем, самая громкая история из всех произошла в Великобритании, когда принц Гарри влюбился в разведенную актрису африканского происхождения – Меган Маркл.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В Лондоне закатили роскошную королевскую свадьбу. Но потом Меган Маркл начала жаловаться на травлю со стороны родственников мужа и ради любимой принц Гарри отказался от титула, права на престол и военных наград, взял жену и переехал в США.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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