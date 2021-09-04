Не только Гарри: кто из королевских особ отказался от титула и денег ради любви

Принцесса Японии Мако пять лет тайком встречалась с обычным парнем Кеи Комуро. А когда прятаться уже не было сил, пара попросила благословения у родителей Мако и заявила о помолвке.
Впервые об отношениях принцессы Мако – старшей племяннице императора Японии – и Кеи Камуро публично заговорили в 2017 году. Союз молодоженов одобрили.
Свадьбу долго откладывали, то из-за передачи власти, то из-за пандемии. Но любовь пары не угасла. Ради брака с обычным парнем Мако отказалась от титула и денег – почти полтора миллиона долларов – подарка от правительства.
Сестра Мако – принцесса Аяко – также оставила императорский дворец, когда вышла за менеджера судоходной компании. Девушка попрощалась с членами королевского двора в 2018 году.
История знает случаи отречения ради любви не только на востоке, но и западе. Так, в начале 2000-х разразился скандал в Нидерландах, когда ныне покойный принц Фризо захотел жениться на бизнес-вумен.
Оказалось, что его избранница – Мейбл Виссе Смит – была бывшей любовницей главаря крупнейшего наркокартеля страны. Так Фризо лишился трона.
Впрочем, самая громкая история из всех произошла в Великобритании, когда принц Гарри влюбился в разведенную актрису африканского происхождения – Меган Маркл.
В Лондоне закатили роскошную королевскую свадьбу. Но потом Меган Маркл начала жаловаться на травлю со стороны родственников мужа и ради любимой принц Гарри отказался от титула, права на престол и военных наград, взял жену и переехал в США.
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