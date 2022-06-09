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Неловко получилось: принцесса Евгения публично унизила Кейт Миддлтон

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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9 июня, 20:32
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Принцесса Евгения вызвала ажиотаж в социальных сетях после публикации фотографии с Платинового юбилея королевы
Принцесса Евгения унизила Кейт Миддлтон
Принцесса Евгения унизила Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Недавно Елизавета II сделала сюрпрз британцам, появившись на балконе Букингемского дворца вместе со своей семьей – принцем Чарльзом и его супругой Камиллой, а также с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон с детьми.

Внучка королевы Елизаветы II, 32-летняя принцесса Евгения, поделилась серией фотографий с мероприятия в Instagram.

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Спасибо, Ваше Величество, бабушка, за 70 лет службы, преданности и самоотверженности. Ты – сияющий свет для всех нас, – подписала фото Евгения.

Фотографии, опубликованные принцессой Евгенией, были сделаны на разных мероприятиях, включая парад Trooping the Colour и театрализованное представление на праздновании Платинового юбилея.

Однако на одном снимке, на котором королевская семья запечатлена на балконе Букингемского дворца, поклонники заметили, что Евгения обрезала Кейт Миддлтон! Видимо, принцесса сделала это, чтобы такой формат снимка вместился в Instagram.

Скриншот: Instagram

В соцсетях сразу же отреагировали на это, высмеяв Евгению. При этом, многие заметили, что и жена Чарльза – Камилла, герцогиня Корнуольская, тоже была обрезана! Пользователи Сети отметили, что таким образом Евгения "публично унизила" Камиллу и Кейт.

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Эта игра с обрезанием слишком очевидна. Она оставила рукава (Кейт и Камиллы – Ред.) с обеих сторон, чтобы ни у кого не возникло сомнений, – пишет пользователь Twitter.

Скриншот: Twitter

Еще один пользователь Сети назвал Евгению "Соланж". Соланж – сестра певицы Бейонсе. Девушка известна тем, что постоянно обрезала людей на фото.

Скриншот: Twitter

Сама Евгения, как и положено королевской особе, не реагирует на критику в соцсетях. К слову, она одна из немногих членов королевской семьи, у которых есть право самостоятельно вести соцсети.

Ранее мы сообщали, что стало известно, почему принц Луи шалили и корчил рожицы на публике.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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