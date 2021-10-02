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Новые имена: как члены королевской семьи называют своих детей

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
2 октября, 20:34
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В этом году королевская семья, а также список престолонаследников, пополнился новыми именами. Как своих детей назвали Меган Маркл, принцессы Беатрис и Евгения – рассказываем в материале
Новые имена в королевской семье
Новые имена в королевской семье / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Внучка Елизаветы II – принцесса Беатрисвпервые стала матерью 18 сентября. Она и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет.

СМИ писали, что принцесса Беатрис всегда мечтала назвать свою будущую дочь именем Лилибет в честь королевы Великобритании Елизаветы II, но, как видим, ее опередили Гарри и Меган.

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Сама же принцесса Беатрис – девятая в очереди на трон Великобритании.

Королевская семья сообщила имя дочери принцессы Беатрис / Фото: instagram.com/theroyalfamily
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Меган Маркл родила второго ребенка 4 июня. Девочка получила имя Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь королевы Елизаветы II и матери принца Гарри – принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи / Фото: instagram.com/misanharriman

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Поговаривали, что королева лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет (этим именем называли Ее Величество самые близкие).

К слову, Лилибет-Диана появилась в списке наследников престола на официальном сайте королевской семьи, как и ее брат Арчи ранее.

Еще одна внучка Елизаветы II – принцесса Евгения – родила первенца от своего супруга Джека Бруксбэнка в феврале. Сына Евгения назвала Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

Принцесса Евгения с мужем и сыном
Принцесса Евгения с мужем и сыном / Фото: instagram.com/princesseugenie

Еще в сентябре друг королевской семьи рассказал СМИ, что принцесса Евгения откажется от титула для своего ребенка – она хочет, чтобы ее дети были счастливыми и здоровыми и жили "обычной жизнью".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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