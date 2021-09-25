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Новый выход: Меган Маркл и принц Гарри посетили начальную школу в Гарлеме

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 сентября, 14:05
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Супруги все чаще стали появляться на публике. На этот раз они пообщались с детьми в Нью-Йорке – смотрите новые фото
Меган Маркл и принц Гарри посетили начальную школу в Гарлеме
Меган Маркл и принц Гарри посетили начальную школу в Гарлеме / Фото: Getty Images

Накануне Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк, где встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Остальную часть дня они провели в начальной школе Гарлема.

Гарри и Меган пообщались со второклассниками: британский принц сидел с детьми, пока его супруга читала им свою книгу "Скамейка".

Изначально я написала эту книгу как стихотворение для моего мужа, когда у нас только родился маленький мальчик, – рассказала Маркл классу. Я никогда не читала его другим детям, кроме наших собственных детей. Так что я очень рада, что теперь могу прочитать это вам.

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Пара также присоединилась к ректору школ Нью-Йорка Мейше Портер, чтобы осветить Инициативу общественных школ, которая обеспечивает эмоциональную и социальную готовность детей к обучению.

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Меган надела красный костюм и топ, которые дополнила туфлями-лодочками. Принц Гарри выбрал светлые брюки и черную футболку с длинным рукавом.

Принц Гарри и Меган Маркл в Гарлеме / Фото: Getty Images

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По информации Page Six, супруги остановились в отеле Carlyle. Это место в свое время любила принцесса Диана. Останавливались в этом же отеле принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своего визита в Нью-Йорк.

Напомним, в эту субботу герцоги Сассекские выступят на звездном концерте Global Citizen Live в поддержку вакцинации.

Как звезды относятся к вакцинации – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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