Новый выход: Меган Маркл и принц Гарри посетили начальную школу в Гарлеме

Накануне Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк, где встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Остальную часть дня они провели в начальной школе Гарлема.

Гарри и Меган пообщались со второклассниками: британский принц сидел с детьми, пока его супруга читала им свою книгу "Скамейка".

Prince Harry sits with students as Meghan Markle reads from her book, The Bench. She said its the first time shes read the book to a group of kids other than her own two children, Archie & Lillibet (who was born in June) @CBSNewYorkpic.twitter.com/HF12WJdh6F