Новый выход: Меган Маркл и принц Гарри посетили начальную школу в Гарлеме

Супруги все чаще стали появляться на публике. На этот раз они пообщались с детьми в Нью-Йорке – смотрите новые фото

Меган Маркл и принц Гарри посетили начальную школу в Гарлеме / Фото: Getty Images

Накануне Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк, где встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Остальную часть дня они провели в начальной школе Гарлема.

Гарри и Меган пообщались со второклассниками: британский принц сидел с детьми, пока его супруга читала им свою книгу "Скамейка".

Изначально я написала эту книгу как стихотворение для моего мужа, когда у нас только родился маленький мальчик, – рассказала Маркл классу. Я никогда не читала его другим детям, кроме наших собственных детей. Так что я очень рада, что теперь могу прочитать это вам.

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Prince Harry sits with students as Meghan Markle reads from her book, The Bench. She said its the first time shes read the book to a group of kids other than her own two children, Archie & Lillibet (who was born in June) @CBSNewYorkpic.twitter.com/HF12WJdh6F — Natalie Duddridge (@NatDuddridgeTV) September 24, 2021



Пара также присоединилась к ректору школ Нью-Йорка Мейше Портер, чтобы осветить Инициативу общественных школ, которая обеспечивает эмоциональную и социальную готовность детей к обучению.

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Меган надела красный костюм и топ, которые дополнила туфлями-лодочками. Принц Гарри выбрал светлые брюки и черную футболку с длинным рукавом.

Принц Гарри и Меган Маркл в Гарлеме / Фото: Getty Images

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По информации Page Six, супруги остановились в отеле Carlyle. Это место в свое время любила принцесса Диана. Останавливались в этом же отеле принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своего визита в Нью-Йорк.

Напомним, в эту субботу герцоги Сассекские выступят на звездном концерте Global Citizen Live в поддержку вакцинации.

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