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Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней сын Елизаветы II уверен, что избежит наказания

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
9 сентября, 16:06
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Американка Вирджиния Джуффре заявила, что принц Эндрю 20 лет назад совершал в отношении нее акты сексуального насилия. Женщина подала в суд Нью-Йорка на представителя королевской британской семьи
На принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней
На принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней / Фото: Getty Images

Королевская семья и принц Эндрю не комментируют иск американки. По информацию инсайдеров, сын королевы уверен, что сможет выйти сухим из воды после секс-скандала. Более того, принц Эндрю в следующем году собирается вернуться к общественной жизни. Об этом пишет Mirror.

Понятно, что у него огромное желание как можно скорее вернуться к работе. В последнее время он очень осмелел и абсолютно убежден, что его оправдают и разрешат продолжить заниматься общественной деятельностью. Он уверен, что это не станет затяжной проблемой и вскоре все закончится, – рассказал инсайдер.

Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

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Сейчас принц Эндрю с бывшей супругой Сарой Фергюсон гостит у Елизаветы II в Балморале. По информации инсайдеров, сын королевы не читает новостей и не следит за тем, что происходит вокруг его персоны.

Не смотря на спокойствие принца Эндрю, королевские эксперты считают, что этот скандал навредит британским монархам.

Секс-скандал вокруг принца Эндрю:

Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

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Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффри рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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