Очень неожиданно: Елизавета II сделала приятный сюрприз тысячам британцев (фото)

Ее Величество появилась на балконе Букингемского дворца в окружении своих родных во время празднования ее Палтинового юбилея. В этом году отмечается 70 лет с момента восхождения королевы на престол

Елизавета II сделала сюрприз британцам / Фото: Getty Images

4 июня в Лондоне завершилось празднование Платинового юбилея Елизаветы II. Те, кто следит за жизнью монарха и ее семьи, очень переживали, ведь Ее Величество пропустила ряд важных мероприятий, вероятно, из-за плохого самочувствия. Все-таки почтенный возраст дает о себе знать. В апреле этого года королеве исполнилось 96 лет!

Никто уже не ждал, что Ее Величество выйдет к народу во время празднования Платинового юбилея, но, похоже, королева любит делать сюрпризы!

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Елизавета II неожиданно появилась вместе со своими наследниками на балконе Букингемского дворца. Рядом с королевой были ее сын принц Чарльз с супругой Камиллой, а также внук Ее Величества – принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Елизавета II сделала сюрприз британцам, появившись на балконе Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Королева была одета в зеленый костюм, при себе у Ее Величества была трость. Наряд Елизаветы II дополняли ;жемучжное ожерелье и серьги, а также – серебряная брошь.

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Елизавета II поприветствовала народ Британии с балкона Букингемского дворца в Лондоне / Фото: Getty Images

Напомним, что в Букингемской дворце прошла необычная чайная церемония – Ее Величество поздравил с юбилеем культовый британский персонаж медвежонок Паддингтон – смотрите забавное видео с участием королевы.