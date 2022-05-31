Охрана королевы Елизаветы II была арестована за торговлю наркотиками

В последнее время 96-летнюю королеву Елизавету II постоянно заставляют понервничать – то ее правнуки, на которых написали жалобу в школе, то...гвардейцы! Об аресте шести военных сообщил представитель Министерства обороны Великобритании, передает BBC.
Сообщается, что шесть военнослужащих Ирландской гвардии и ветеран Coldstream Guardsman были арестованы Королевской военной полицией.
Примечательно, что 1-й батальон Ирландской гвардии должен возглавить торжественное шествие на церемонию Trooping the Colour в честь Платинового юбилея королевы – 70 лет на престоле. Министерство обороны заявило, что ни один из солдат, находящихся под следствием, не примет участия в мероприятии.
Источник в военном ведомстве подтвердил BBC, что предметы, предположительно являющиеся наркотиками, были изъяты в ходе проверки в казармах Монс в Олдершоте. Солдаты имеют звания от гвардейца до сержанта. Трое из подозреваемых остаются под стражей, а полиция продолжает расследование утверждений о том, что все задержанные участвовали в поставках наркотиков.
Обыски были также проведены в домах в Северном Уэльсе и Северной Ирландии, где произошел один из арестов.
Ирландская гвардия, основанная в 1900 году королевой Викторией, участвовала в конфликтах в Ираке и Афганистане. Полк охраняет королевские дворцы – гвардейцев можно увидеть в отличительных красных мундирах и шляпах из медвежьей шкуры.
Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри станут "частью толпы" на Платиновом юбилее королевы.
"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"