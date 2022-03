"Он защищал свою страну": принц Гарри потерял товарища, воевавшего за Украину

Ветеран АТО и участник Invictus Games, основанных принцем Гарри, – Сергей Карайван – погиб в Украине. Он участвовал в боях с российскими оккупантами.

О смерти Сергея сообщается в Twitter-аккаунте фонда Invictus Games:

Serhii Karaivan, the participant of the national selection for Invictus Games, has died in the war for Ukrainian independence.



He got the first wound in 2014. He was fighting till the last breath.



Blessed memory of Serhii! #StopPutin#StopPutinNOW#StopRussia#CloseTheSkypic.twitter.com/B5AplVgFKf