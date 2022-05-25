Отец Меган Маркл попал в больницу с инсультом: герцогиню уже приписали к виновникам

Сестра Меган Маркл Саманта утверждает, что именно герцогиня Сассекская довела их отца Томаса до такого состояния

Отец Меган Томас Маркл перенес тяжелый инсульт / Фото: Коллаж: Сегодня

Отношения Томаса Маркла с дочерью стали очень натянутыми после того, как она стала членом королевской семьи. Но несмотря на это, он планировал прилететь в Великобританию на празднование юбилея правления Елизаветы II. Как известно, Меган с Гарри и детьми также примут участие в торжественных мероприятиях.

Впрочем, отцу Меган Маркл придется отменить свой визит на праздник. Как сообщает Daily Mail, на днях Томас был госпитализирован с подозрением на серьезный инсульт. Его доставили каретой скорой помощи в клинику в Чула-Висте, штат Калифорния. Кстати, заведение расположено в нескольких часах езды от дома Меган и Гарри в Монтесито.

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Сейчас жизни Томаса Маркл ничего не угрожает, но ему предстоит пройти курс реабилитации. Известно, что отец Маркл перестал разговаривать, а также у него было высокое давление.

Сводная сестра Меган Маркл Саманта считает, что постоянные скандалы с герцогиней довели их отца до такого состояния.

Саманта/Меган / Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

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Мой отец поправляется. Мы просим соблюдать конфиденциальность и дать ему возможность восстановиться. Ему просто нужно отдохнуть и успокоиться. Мы все молимся. Это еще раз показывает, как сильно его пытали все эти годы. Надо сказать за это спасибо моей сестре. Я этого ей не прощу, – сказала Маркл-старшая.

Об отношениях Меган Маркл с семьей

С тех пор как бывшая актриса стала женой принца Гарри, Томас Маркл неоднократно публично выступал против дочери и даже делился со СМИ подробностями их общения. Более того, близкие Меган обвиняли ее в клевете, лицемерии и корысти.

Меган с отцом / Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

Кстати, Саманта Маркл в марте подала на сестру в суд из-за скандального интервью Опри Уинфри. По словам женщины, Меган наговорила много лживой информации.

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Ранее Томас Маркл признавался, что он еще ни разу не видел внучку Лилибет. А Арчи видел только по видеосвязи. Сама же Меган якобы полностью разорвала связь с родственниками.

Напомним, в прошлом году старший брат Меган Маркл Томас публично извинился перед ней и принцем Гарри.