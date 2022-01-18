Герцоги Сассекские не оценили жест примирения от принца Чарльза: подробности

Ни для кого не секрет, что отношения между членами британской королевской семьи – весьма натянутые. Большинство проблем и скандалов началось после того, как герцоги Сассекские сложили полномочия старших членов семьи, а затем дали резонансное интервью Опре Уинфри. Многие месяцы члены БКС пытались наладить отношения, но недавняя ситуация только подлила масла в огонь.
Напомним, Скотланд-Ярд заявил, что не будет предоставлять Меган Маркл и принцу Гарри оплачиваемую охрану, из-за чего герцог решил подать в суд, чтобы вернуть свое право на оплачиваемых телохранителей. В британском обществе ситуация обсуждается очень громко. Говорят, что и этот момент стал причиной того, что принц Чарльз пошел на сближение с сыном даже после его высказываний в сторону родственников (но и не забываем также о рождении внучки Лилибет Дианы), чтобы как-то загладить ситуацию.
Как сообщает издание The Mirror со ссылкой на свои источники, принц Уэльский буквально мечтает поскорее увидеться с внуками – Арчи и Лилибет. Поэтому 73-летний принц пригласил сына с семьей к себе в гости еще в декабре, перед Рождеством, но поездка в Лондон не состоялась, так как герцоги Сассекские переживают за свою безопасность по приезду.
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Источник утверждает, что сын королевы переживает по поводу того, что еще ни разу не видел свою 7-месячную внучку, а малыша Арчи вживую видел, когда ему было всего 6 месяцев.
Принц Уэльский был расстроен тем, что не имел возможности проводить время со своими внуками, чего ему очень не хватает. Он фантастический дедушка и очень любит исполнять эту роль. Он чувствует, что в жизни чего-то не хватает без возможности познакомиться с детьми Гарри.
Кроме того, инсайдер The Mirror добавляет, что этим приглашением принц Чарльз налаживает мосты перед своим будущим восхождением на престол. Как скажется на отношениях отказ Сассексов приехать, пока неизвестно.
К слову, сейчас также обсуждают, как младшая сестра Кейт Миддлтон с мужем прогулялись по Лондону.