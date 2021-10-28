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Паника принца Гарри и новые запреты врачей: что известно о состоянии Елизаветы II

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 октября, 14:23
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Уже больше недели не утихают слухи о проблемах со здоровьем Елизаветы II . Члены королевской семье предпочитают не обсуждать эту тему
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

95-летняя Елизавета II отдыхает от публичных мероприятий по совету медиков. Букингемский дворец утверждает, нет повода для беспокойства и что королева продолжает выполнять свои обязанности. При этом ежедневно в СМИ появляется информация о состоянии здоровья Ее Величества.

Теперь врачи рекомендовали Елизавете II отказаться не только от любимого алкоголя, но и от выгула домашних животных. Королеве нужно больше отдыхать и восстанавливать силы. Известно, что каждый вечер она гуляет по территории Виндзорского замка со своими любимыми собаками. Об этом пишет Today.

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Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: AFP

Напомним, на прошлой неделе Елизавета II провела ночь в больнице. В Букингемском дворце не говорили, что стало причиной госпитализации. Члены королевской семьи на дают комментариев, но источник из окружения принца Гарри рассказал, что когда герцог Сассекский узнал о госпитализации бабушки, то начал паниковать.

Он чувствовал себя беспомощным, находясь в Монтесито. Постоянно звонил в Лондон и узнавал последние новости, — цитирует инсайдера Us Weekly.

Елизавета II и принц Гарри
Елизавета II и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Ранее у поклонников королевской семье были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II в Аскоте
Елизавета II в Аскоте / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменили несколько официальных визитов.

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Также в воскресенье монарх впервые за много лет пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка.

Напомним, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:

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Елизавета II
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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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