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Платиновый юбилей Елизаветы II. Как изменилась британская королева за 70 лет правления

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 февраля, 14:31
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6 февраля 2022 года королева официально стала единственным британским монархом, который отметил платиновый юбилей на троне! Показываем, как изменилась Ее Величество с момента коронации до сегодняшнего дня
Елизавета II возглавляет престол уже 70 лет, находясь на троне дольше всех современных правителей.
Елизавета II возглавляет престол уже 70 лет, находясь на троне дольше всех современных правителей. / Фото: Getty Images

6 февраля 1952 года умер Георг VI. В тот же день его 27-летнюю дочь Елизавету II провозгласили королевой. А 2 июня 1953 года состоялась официальная коронация. Это стало одним из самых масштабных событий XX века!

Кстати, Елизавета II дважды была свидетелем коронации. Впервые в 1937 году, когда ее отец стал королем, и второй раз через 16 лет, получая уже собственную корону.

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Предлагаем вам посмотреть фото королевы Елизаветы II и увидеть ее трансформацию:

Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. | Фото: Getty Images
Как изменилась Елизавета ІІ за годы своего правления. / Фото: Getty Images
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Традиционно британских монархов коронуют в Вестминстерском аббатстве, однако увидеть это вживую гражданам было невозможно. Впрочем, в 1953 году это событие впервые транслировали по ТВ! 27 миллионов человек в Великобритании и еще миллионы по всему миру стали свидетелями коронации Елизаветы II.

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Елизавета II стала тридцать девятым монархом, кому досталась корона, и шестой среди женщин, получивших статус.

Ее коронация длилась около трех часов и служба состояла из шести частей: признание, присяга, миропомазание, инвеститура (включая коронацию), интронизация и приношение. На мероприятии было более 8 тысяч гостей, в том числе политические деятели, журналисты, военные лидеры и т.д.

За годы своего правления королева, безусловно, стала самой узнаваемой и долговечной монархиней современности. Она оставила свой след и в культуре, и в политике, и в международной деятельности.

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Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что за 70 лет на троне королева ни разу не изменила ни своим шляпам, ни прическе. И такой неизменный имидж можно считать своеобразной "изюминкой" Ее Величества.

Известно, что в 2022 году пройдет ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате. В каких мероприятиях примет участие сама королева, пока неизвестно. В последнее время о состоянии здоровья Елизаветы II ходит много слухов.

Кстати, по информации инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл также получили приглашение от королевы приехать на празднование юбилея, но официального подтверждения так и нет.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Doodle Сегодня
6 февраля. Елизавета II. Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании и Британской Империи взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева...
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