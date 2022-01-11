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Платиновый юбилей: как Елизавета II отметит 70-летие своего правления

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 12:04
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6 февраля королева станет первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей правления. В течение всего года пройдет ряд мероприятий посвященных этой дате
Букингемский дворец опубликовал программу празднования платинового юбилея Елизаветы II
Букингемский дворец опубликовал программу празднования платинового юбилея Елизаветы II / Фото: Getty Images

Однако основное празднование состоится со 2 по 5 июня 2022 года . По этому случаю в Британии будут объявлены дополнительные выходные дни. Букингемский дворец объявил программу празднования юбилея.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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Первым в череде праздничных мероприятий стал конкурс Платиновых пудингов. Любой желающий сможет создать рецепт идеального пудинга , посвященного королеве. Затем жюри выберет самые необычные и интересные рецепты, а победитель станет известен в начале лета.

С 12 по 15 мая на территории Виндзорского замка покажут конно-спортивное шоу с участием более 500 лошадей и 1000 исполнителей. 2 июня состоится ежегодный парад в честь дня рождения королевы Trooping the Colour. 3 июня пройдет служба в соборе Святого Павла в Лондоне. 4 июня – концерт с участием звезд. 5 июня состоится официальный прием в честь монарха.

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На протяжении всего года празднования платинового юбилей будет открыта резиденция королевы в Сандрингеме и замок Балморал в Шотландии.

В каких мероприятиях примет участие королева пока неизвестно. В последнее время о состоянии здоровья Елизавета II ходит много слухов.

По информации инсайдеров, принц Гарри и Меган Маркл уже получили приглашение от королевы приехать на празднование платинового юбилея, но официального подтверждения пока не было.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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