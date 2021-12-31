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Почему Елизавету II оскорбило новое фото принца Гарри и Меган Маркл с детьми

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
31 декабря, 09:45
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Герцоги Сассекские на днях опубликовали рождественскую семейную открытку, пожелав всем счастливых праздников
Елизавету II огорчила праздничная открытка Меган Маркл и принца Гарри
Елизавету II огорчила праздничная открытка Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images, YouTube

Перед католическим Рождеством Мепган Маркл и принц Гарри впервые показали свою дочь Лилибет-Диану. Пара опубликовала открытку с новым фото, на котором также можно увидеть подросшего первенца герцога и герцогини Сассекских – Арчи.

Вот, как выглядит эта фотография:

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Семья принца Гарри и Меган Маркл обнародовала поздравительную открытку
Семья принца Гарри и Меган Маркл обнародовала поздравительную открытку / Фото: instagram.com/people

Королева Елизавета II недовольна рождественским поздравлением принца Гарри и его супруги, сообщил инсайдер. Ее Величество задела надпись "Happy Holidays" – Меган и Гарри пожелали всем "Счастливых праздников", хотя на родине принца принято желать "Счастливого Рождества" ("Merry Christmas").

Рождество для королевы несет глубокий сакральный смысл, она приучала своих детей и внуков чтить религиозные традиции. К тому же, это первое Рождество без принца Филиппа, а Гарри раньше проводил все рождественские праздники с дедушкой и бабушкой.

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/ Фото: Getty Images

По словам источника, для Елизаветы II такой поступок принца Гарри – признак того, что внук отказывается от своих корней.

Помимо прочего, британской королеве не понравился стиль одежды Гарри и Меган.

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Порванные джинсы и босые ноги скорее олицетворяют бунтующих подростков, чем королевских особ, которые носят титулы и занимаются благотворительностью, — отметил журналист Шон Нил.

Происшествие во дворце

На Рождество в резиденцию Елизаветы II ворвался неизвестный с оружием. Нарушителем оказался 19-летний парень из города Саутгемптон, которого сразу же задержала полиция.

Позднее стало известно, что злоумышленник хотел убить королеву. Он рассказал об этом в видео, которое выложил в Сеть перед тем, как отправиться в Виндзор.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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