Почему королевской семье запрещено наряжаться на Хэллоуин и как Кейт Миддлтон обходит правила

На самом деле, даже Елизавета II праздновала Хэллоуин, но это было еще до ее коронации. А принц Гарри даже попал в скандал из-за своего костюма

Почему королева запрещает своей семье праздновать Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, чью дочь признали самым богатым ребенком в мире, идет против строгих королевских правил и позволяет своим детям праздновать Хэллоуин. На днях герцогиня со старшим сыном и дочерью посетила супермаркет Sainsbury's, где выбирала костюмы для праздника.

Много лет назад королева Виктория установила строгий кодекс поведения, согласно которому королевская семья должна постоянно "поддерживать высокий класс и изысканность". Это ограничение коснулось и празднования Дня всех святых членами королевской семьи.

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По этой причине любые празднования Хэллоуина для детей Кейт и Уильяма – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи – должны проводиться за закрытыми дверями, а не на публике.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото: Getty Images

Королевская семья не может наряжаться к Хэллоуину. Но в разные годы конфузы с некоторыми ее членами все же случались.

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Так, королева Елизавета II в свое время наряжалась Золушкой на Хэллоуин в Виндзорском замке в 1941 году. После коронации в 1952-м Ее Величество, конечно, отказалась от празднования этого жуткого дня.

Принц Гарри, как известно, оскандалился на костюмированной вечеринке в Лондоне в 2005 году, куда пришел в нацистской форме.

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Принц Гарри с нацистской нашивкой на вечеринке в 2005 году / Скриншот из видео

Тогда поступок Гарри вызвал резкую реакцию со стороны депутатов и еврейских групп во всем мире.

Принцесса Беатрис также была замечена на хэллоуинской вечеринке в 2016 году. В лондонском заведении Annabel's Club папарацци засняли внучку королевы в костюме и маске.

Gринцесса Беатрис Йоркская на вечеринке Unicef UK в честь Хэллоуина в 2016 году / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская очень всего любит Хэллоуин. Еще до того, как она вышла за принца Уильяма, Кейт любила наряжаться в ведьму. А до пандемии, в 2019 году, герцогиня Кембриджская была замечена за покупками костюмов на Хэллоуин с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в Кингс-Линн, Норфолк.

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