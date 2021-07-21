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Почему Меган Маркл развелась со своим экс-мужем: королевский эксперт назвал вероятную причину

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
21 июля, 06:30
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Трэвор Энгельсон и Меган Маркл познакомились в 2004 году, а в 2011 они поженились. Пара развелась спустя два года. Сейчас Энгельсон снова женат и скоро во второй раз станет отцом
Названа вероятная причина расставания Меган Маркл и ее бывшего супруга, Тревора Энгельсона
Названа вероятная причина расставания Меган Маркл и ее бывшего супруга, Тревора Энгельсона / Фото: Getty Images

Недавно Меган Маркл объявила, что создает для Netflix мини-мультсериал Pearl. У герцогини Сассекской нет опыта в создании подобных проектов, зато она довольно опытная актриса, которая до замужества играла одну из центральных ролей в популярном сериале "Форс-мажоры".

Ей потребовались годы, прежде чем она получила эту роль. До этого Меган соглашалась на съемки в развлекательных шоу и даже рекламе чипсов и пива.

Пока Меган пыталась достичь успеха, ее возлюбленный, Трэвор Энгельсон, тоже развивал свою карьеру кинопродюсера. Их отношения, казалось, были гармоничными. Однако, как пишет королевский писатель Эндрю Мортон в своей книге "Меган: принцесса Голливуда, Маркл была "очень разочарована тем", что Энгельсон не приглашал ее в свои проекты и не помогал ей получить желаемые роли в Голливуде.

В то время, когда Меган снималась в развлекательном шоу Deal or No Deal, Тревор работал над комедией "Лицензия на свадьбу" с Робином Уильямсом. Меган втайне надеялась, что ей дадут роль. Но все эпизодические роли, на которые она подходила, раздали более опытным актрисам. Это стало главным источником конфликта между Маркл и Энгельсоном, – пишет Мортон.

Меган Маркл с бывшим супругом, Тревором Энгельсоном
Меган Маркл с бывшим супругом, Тревором Энгельсоном / Фото: Getty Images

Меган "постоянно приставала" к Тревору с просьбой помочь ей заполучить роль. В конце концов она попала в сериал "Форс-мажоры", после чего их с кинопродюсером брак начал разваливаться. Сейчас Тревор женат, скоро у них с супругой родится второй ребенок. Энгельсон продолжает работать в Голливуде в качестве кинопродюсера.

Напомним, Меган Маркл вновь может обвинить королевскую семью в расизме.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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