Почему Меган Маркл развелась со своим экс-мужем: королевский эксперт назвал вероятную причину

Трэвор Энгельсон и Меган Маркл познакомились в 2004 году, а в 2011 они поженились. Пара развелась спустя два года. Сейчас Энгельсон снова женат и скоро во второй раз станет отцом

Названа вероятная причина расставания Меган Маркл и ее бывшего супруга, Тревора Энгельсона / Фото: Getty Images

Недавно Меган Маркл объявила, что создает для Netflix мини-мультсериал Pearl. У герцогини Сассекской нет опыта в создании подобных проектов, зато она довольно опытная актриса, которая до замужества играла одну из центральных ролей в популярном сериале "Форс-мажоры".

Ей потребовались годы, прежде чем она получила эту роль. До этого Меган соглашалась на съемки в развлекательных шоу и даже рекламе чипсов и пива.

Пока Меган пыталась достичь успеха, ее возлюбленный, Трэвор Энгельсон, тоже развивал свою карьеру кинопродюсера. Их отношения, казалось, были гармоничными. Однако, как пишет королевский писатель Эндрю Мортон в своей книге "Меган: принцесса Голливуда, Маркл была "очень разочарована тем", что Энгельсон не приглашал ее в свои проекты и не помогал ей получить желаемые роли в Голливуде.

В то время, когда Меган снималась в развлекательном шоу Deal or No Deal, Тревор работал над комедией "Лицензия на свадьбу" с Робином Уильямсом. Меган втайне надеялась, что ей дадут роль. Но все эпизодические роли, на которые она подходила, раздали более опытным актрисам. Это стало главным источником конфликта между Маркл и Энгельсоном, – пишет Мортон.

Меган Маркл с бывшим супругом, Тревором Энгельсоном / Фото: Getty Images

Меган "постоянно приставала" к Тревору с просьбой помочь ей заполучить роль. В конце концов она попала в сериал "Форс-мажоры", после чего их с кинопродюсером брак начал разваливаться. Сейчас Тревор женат, скоро у них с супругой родится второй ребенок. Энгельсон продолжает работать в Голливуде в качестве кинопродюсера.

Напомним, Меган Маркл вновь может обвинить королевскую семью в расизме.

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