Почему принц Гарри не может наладить отношения с принцем Чарльзом

До сих пор не утихают разговоры вокруг отношений принца Гарри с отцом. Королевские эксперты объяснили, почему пока о примирении принца Гарри с отцом не может быть речи

Принц Гарри может не помириться с принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения хочет помирить принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. Королевские эксперты сомневаются, что в ближайшее время внуку королевы удасться наладить отношения с родственниками. Особенно пока не стоит надеяться на примирение принца Гарри с отцом.

Реклама

Главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен рассказал, что принца Чарльза очень обидели откровения принца Гарри. Об этом сообщает Fox News.

От близких к Чарльзу людей мне известно, что его очень задели все эти откровения за последние несколько месяцев, – рассказал Буллен.

Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

Но пока принца Гарри не собирается мириться с отцом.

Становится понятно, что линии фронта определены, а отступать не хочет никто. Никакого перемирия не будет, - сказала королевский эксперт Даниела Эльзер изданию Daily Express.

По мнению королевского эксперта, конфликт может усугубиться – не исключено, что принц Гарри и Меган Маркл из-за многомиллионной сделки с Netflix могут снова поделиться скандальными откровениями о королевской семье.

Даже компании с миллиардными доходами не могут позволить себе и дальше вкладывать деньги в двух очень известных людей, если эти вложения себя не оправдают, – считает королевская эксперт.

Реклама

Напомним, ранее появлялась информация, что принц Чарльз не захотел встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон в июле.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

Другие новости о королевской семье: