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Почему принц Гарри не может наладить отношения с принцем Чарльзом

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
17 августа, 12:05
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До сих пор не утихают разговоры вокруг отношений принца Гарри с отцом. Королевские эксперты объяснили, почему пока о примирении принца Гарри с отцом не может быть речи
Принц Гарри может не помириться с принцем Чарльзом
Принц Гарри может не помириться с принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения хочет помирить принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. Королевские эксперты сомневаются, что в ближайшее время внуку королевы удасться наладить отношения с родственниками. Особенно пока не стоит надеяться на примирение принца Гарри с отцом.

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Главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен рассказал, что принца Чарльза очень обидели откровения принца Гарри. Об этом сообщает Fox News.

От близких к Чарльзу людей мне известно, что его очень задели все эти откровения за последние несколько месяцев, – рассказал Буллен.

Принц Чарльз и принц Гарри
Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

Но пока принца Гарри не собирается мириться с отцом.

Становится понятно, что линии фронта определены, а отступать не хочет никто. Никакого перемирия не будет, - сказала королевский эксперт Даниела Эльзер изданию Daily Express.

По мнению королевского эксперта, конфликт может усугубиться – не исключено, что принц Гарри и Меган Маркл из-за многомиллионной сделки с Netflix могут снова поделиться скандальными откровениями о королевской семье.

Даже компании с миллиардными доходами не могут позволить себе и дальше вкладывать деньги в двух очень известных людей, если эти вложения себя не оправдают, – считает королевская эксперт.

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Напомним, ранее появлялась информация, что принц Чарльз не захотел встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон в июле.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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