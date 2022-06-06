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Подражает дяде Гарри? Сын Кейт Миддлтон показал свой бунтарский характер, заткнув маме рот у всех на глазах (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 июня, 13:56
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Младший наследник герцогов Кембриджских стал настоящей звездой в Сети после своих выходок на Платиновом юбилее правления Елизаветы II
Принц Луи растет настоящим бунтарем!
Принц Луи растет настоящим бунтарем! / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие думали, что во время празднования юбилея правления британской королевы внимание публики будет приковано только к принцу Гарри и Меган Маркл, которые впервые за два года вышли в свет вместе с другими членами королевской семьи. Но не так случилось, как думалось. Оказалось, самым обсуждаемым стал четырехлетний принц Луи – младший ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

На днях принц Луи доказал, что он настоящая маленькая рок-звезда :) Во время праздничного парада мальчик не стеснялся показывать свое бунтарство, сидя возле мамы. Внук принцессы Дианы все время корчил гримасы, махал эмоционально руками и показывал Кейт язык.

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Принц Луи с мамой на праздничном параде
Принц Луи с мамой на праздничном параде

Кейт Миддлтон пыталась утихомирить сына, но что-то пошло не так. Луи просто взял и закрыл руками ей рот. Герцогиня не растерялась и спокойно продолжала уговаривать мальчика посидеть тихо.

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Принц Луи закрывает маме рот
Принц Луи закрывает маме рот

Впоследствии на помощь пришел принц Чарльз. Он посадил внука на колени и попытался развлечь его, указывая на разные интересные части парада. Тогда мальчик наконец-то немного успокоился.

Луи с дедушкой, принцем Чарльзом
Луи с дедушкой, принцем Чарльзом

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Вероятно, принц Луи растет таким же весельчаком и проказником как его дядя принц Гарри:) В свое время сына леди Ди прозвали настоящим бунтарем за то, что он часто нарушал королевские правила. Однако впоследствии Гарри кардинально изменил свою жизнь, и вот у него есть жена и двое детей – дочь Лилибет и сын Арчи.

В Сети по-разному отреагировали на непоседливость Луи. Кто-то в восторге от мальчика, заряжающего энергией. А некоторые же упрекнули Кейт Миддлтон, будто оно не умеет воспитывать детей. В частности, пользователи вспоминают, что раньше принцесса Шарлотта так себя вела.

Напомним, еще в первый день празднования юбилея королевы в Сети появились забавные фото детей герцогов Кембриджских.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

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Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
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Как вам новый портрет принца Луи?
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