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В Лондоне прекращено расследование против принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
12 октября, 07:57
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Американка Вирджиния Джуффре летом подала в суд на принца Эндрю, который 20 лет назад совершил в отношении нее акты сексуального насилия. Сын королевы не признавал своей вины
В Лондоне прекращено расследование против принца Эндрю
В Лондоне прекращено расследование против принца Эндрю / Фото: Getty Images

Полиция Лондона не видит оснований для дальнейшего расследования касаемо иска американки. Новых доказательств причастности сына Елизаветы II к изнасилованию Вирджинии Джуффре нет. Об этом пишет CNN.

В окружении принц Эндрю рассказали, что такой исход был ожидаем.

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Несмотря на давление прессы и заявления о наличии новых доказательств, полиция Лондона пришла к выводу, что претензии недостаточны для дальнейшего расследования. Герцог всегда решительно настаивал на своей невиновности и продолжает это делать, – сказали источники.

Члены королевской семьи и принц Эндрю пока новость не комментировали.

Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг принца Эндрю

Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

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Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффри рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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