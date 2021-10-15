Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная

Королева с тростью

Джоли с бывшим

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Помощница Елизаветы II отправила письмо в "российский" Крым. В Сети скандал

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
15 октября, 06:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пользователи соцсетей считают, что это не признание полуострова российским, а попросту "незнание географии и истории"
Севастопольская «Малая академия наук» получила письмо от имени британской королевы
Севастопольская «Малая академия наук» получила письмо от имени британской королевы / Фото: Getty Images

Этим летом ученики "Малой академии наук" Севастополя написали письмо Елизавете II, а преподавательница отправила его.

Накануне на адрес школы пришел ответ от имени Ее Величества – соответствующее фото письма было опубликовано в Инстаграм-профиле учебного заведения.

Реклама

На конверте из королевской канцелярии рядом с адресом и городом Севастополь в качестве страны указана Россия. Это вызвало волну споров и возмущений в соцсетях.

Реклама

Пользователи убеждены, что Елизавета признала оккупированный Крым российским, но также многие выражают мнение, что письмо просто было отправлено по адресу отправителя, и что это логично.

  • "Сейчас Крым контролируется Россией и чтобы отправить туда почту, надо писать – Крым (Севастополь), Россия и индекс российского почтового отделения, если написать Украина, просто почта не дойдет".
  • "Это не признание, а попросту незнание географии и истории "двором".
  • "Ну там же умные люди – признают очевидные вещи".

Тем временем сенатор от Республики Крым заявила, что королева "проявила мудрость и смогла подняться над геополитическим смогом", пишет "Лента.ру".

Реклама

А в Малой академии наук отметили, что учащиеся планируют написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Заведи будильник
До начала осталось
Miss Ukraine Universe. 15 октября
Что нужно знать о конкурсе красоты
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять