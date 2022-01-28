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Принц Чарльз боится за репутацию своей жены и попросил помощи у принца Уильяма

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 16:21
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Книга принца Гарри еще не появилась в продаже, но в королевской семье уже опасаются откровений герцога Сассекского
Принц Чарльз попросил принц Уильяма заступиться за Камиллу
Принц Чарльз попросил принц Уильяма заступиться за Камиллу / Фото: Getty Images

Поговаривают, в своих мемуарах принц Гарри планирует раскрыть новые тайны королевской семьи. Больше всего выхода книги боится принц Чарльз. По слухам, принц Гарри может навредить репутации нынешней жены отца Камилле и выставить ее не в самом лучшем свете.

Принц Уэльский уже старается наладить отношения с младшим сыном. Если Гарри не пойдет на контакт, Чарльз решил попросить помощи у принца Уильяма. Об этом пишет The Sun.

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Чарльз поделился своими опасениями с Уильямом и очень хочет, чтобы он заступился за Камиллу, если книга затронет ее, – рассказал инсайдер.

Принц Чарльз переживает, что принц Гарри может навредить репутации Камиллы
Принц Чарльз переживает, что принц Гарри может навредить репутации Камиллы / Фото: Getty Images

Однако вряд ли Уильям решиться вмешаться в конфликт отца и брата

По всей вероятности, он попытается сохранить нейтралитет, – сказал инсайдер

Напомним, мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Около года внук королевы тайно работал над книгой вместе с журналистом Джоном Джозефом Мерингером.

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Ранее стало известно, Елизавета II подарила жене принца Чарльза звание, о котором мечтала принцесса Диана.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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