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Принц Чарльз может отказаться от престола

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
27 августа, 10:37
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Королевские эксперты не исключают, что вместо принца Чарльза королем может стать его старший сын – принц Уильям
Принц Чарльз может отказаться от престола в пользу принца Уильяма
Принц Чарльз может отказаться от престола в пользу принца Уильяма / Фото: Getty Images

Принц Чарльз, у которого все никак не получается наладить отношения с принцем Гарри, может отказаться от трона в пользу старшего сына. Такое мнение выразил королевский эксперт Стюарт Пирса. Об это пишет Daily Express.

Принц Чарльз может отказаться от трона, ведь конституционный закон может быть изменен, потому что, в конце концов, мы живем в необычные времена, – рассказал королевский эксперт.

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Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж
Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Слухи о том, что принц Чарльз может не стать королем ранее уже ходили. Британцы не поддерживают сына королевы и некоторые королевские эксперты отмечают, что это негативно скажется на монархии.

К слову, сейчас все это разговоры. Пока Елизавета II не собирается отказываться от трона. В следующем году королева отметит свой юбилей правления Британии. Празднования, посвященные 70-летию, пройдут в июне. Ранее появлялась информация, что принц Гарри и Меган Маркл приедут на празднование юбилея.

Впечатляющие факты из биографии Елизаветы II – смотрите видеосюжет:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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