Принц Чарльз навестил украинских беженцев в Румынии: фото

Сын королевы Великобритании принц Чарльз прибыл в Румынию с особым визитом. Как известно, Британия – одна из стран, которые активно поддерживают Украину

Принц Чарльз прибыл в Румынию и встретился с украинскими беженцами / Фото: instagram.com/clarencehouse

Отметим, что королевская семья Великобритании приняла беженцев из Украины. А теперь стало известно, что принц Уэльский вместе с Ее Величеством Маргаритой, кронпринцессой Румынской посетил благотворительный центр Romexpo в Бухаресте и встретился с украинскими беженцами.

Как говорится в Instagram королевской семьи, румынский Красный Крест направил добровольцев вдоль границы с Украиной, которые раздают нуждающимся еду, воду, предметы первой необходимости и средства гигиены. Также раздают тысячи SIM-карт, чтобы люди могли поддерживать связь со своими близкими. На сегодняшний день в Румынию прибыло почти 1 миллион украинцев.

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Фото: instagram.com/clarencehouse/

Спасибо всем в Центре пожертвований Romexpo, кто каждый день бесплатно раздает предметы первой необходимости, от продуктов питания до средств гигиены, одежды и обуви; а также предоставляют социальные услуги и консультации, – говорится на странице Clarence House.

Фото: instagram.com/clarencehouse/

Принц Чарльз встретился не только с сотрудниками центра, но и с украинцами, прибівшими в Румынию.

Фото: instagram.com/clarencehouse/

Представители монаршей династии продолжают публично помогать народу Украины. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям лично пообщались с волонтерами, чтобы узнать, какая помощь нужна стране, а также посетили Украинский культурный центр в Лондоне, который занимается сбором материальной помощи Украине.