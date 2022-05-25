Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Принц Чарльз навестил украинских беженцев в Румынии: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 22:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сын королевы Великобритании принц Чарльз прибыл в Румынию с особым визитом. Как известно, Британия – одна из стран, которые активно поддерживают Украину
Принц Чарльз прибыл в Румынию и встретился с украинскими беженцами
Принц Чарльз прибыл в Румынию и встретился с украинскими беженцами / Фото: instagram.com/clarencehouse

Отметим, что королевская семья Великобритании приняла беженцев из Украины. А теперь стало известно, что принц Уэльский вместе с Ее Величеством Маргаритой, кронпринцессой Румынской посетил благотворительный центр Romexpo в Бухаресте и встретился с украинскими беженцами.

Как говорится в Instagram королевской семьи, румынский Красный Крест направил добровольцев вдоль границы с Украиной, которые раздают нуждающимся еду, воду, предметы первой необходимости и средства гигиены. Также раздают тысячи SIM-карт, чтобы люди могли поддерживать связь со своими близкими. На сегодняшний день в Румынию прибыло почти 1 миллион украинцев.

Реклама
Фото: instagram.com/clarencehouse/

Спасибо всем в Центре пожертвований Romexpo, кто каждый день бесплатно раздает предметы первой необходимости, от продуктов питания до средств гигиены, одежды и обуви; а также предоставляют социальные услуги и консультации, – говорится на странице Clarence House.

Фото: instagram.com/clarencehouse/

Принц Чарльз встретился не только с сотрудниками центра, но и с украинцами, прибівшими в Румынию.

Фото: instagram.com/clarencehouse/

Представители монаршей династии продолжают публично помогать народу Украины. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям лично пообщались с волонтерами, чтобы узнать, какая помощь нужна стране, а также посетили Украинский культурный центр в Лондоне, который занимается сбором материальной помощи Украине.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять