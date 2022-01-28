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Все было по согласию: адвокаты принца Эндрю подтвердили его сексуальную связь с 17-летней?

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 13:50
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Сын королевы Елизаветы II подал жалобу в суд по делу об изнасиловании несовершеннолетней Вирджинии Джуффре
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании
Принц Эндрю подал жалобу в суд по делу об изнасиловании / Фото: Getty Images

Юристы принца Эндрю пытаются доказать его невиновность. Накануне адвокаты обратились к американскому суду с заявлением, в котором сообщается, что сын Елизаветы II требует суда присяжных.

Кроме того, защита герцога Йоркского настаивает, что у Вирджинии Джуффре нет законных оснований для возбуждения дела в США, поскольку она постоянно проживает в Австралии, передает The Mirror.

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Напомним, именно Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицает свою вину и вообще утверждает, что не знаком с Вирджинией.

Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен со своей обвинительницей.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

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В то же время адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуфре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию".

Последствия для королевской семьи

Суд против принца Эндрю может нанести непоправимый вред репутации королевской семьи, несмотря на то, что герцога будут судить как частное лицо, а не внука Елизаветы II.

Он уже остался не только без титулов и званий, но и без финансовой помощи со стороны британского правительства. В случае, если Эндрю признают виновным, он не сможет покинуть Великобританию из-за угрозы экстрадиции в США.

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Недавно мы рассказывали, как во дворце отреагировали на секс-скандал с принцем Эндрю.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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