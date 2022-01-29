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Принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании 17-летней, шокировал королевскую семью новым поступком

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 10:21
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Принц Эндрю хочет оспорить иск Вирджинии Джуффре и требует, чтобы его дело рассматривал суд присяжных
Королевская семья просит принца Эндрю не доводить дело до суда
Королевская семья просит принца Эндрю не доводить дело до суда / Фото: Getty Images

Королевская семья шокирована новым заявлением любимого сына королевы. Виндзоры боятся, что публичное судебное разбирательство нанесет сильнейшие удар по репутации британской монархии.

Как пишет Daily Mail, принцы Чарльз и Уильям требуют принца Эндрю урегулировать скандал как можно скорее, не доводя дело до суда. По предварительным данным, сделка с Вирджинией Джуффре может обойтись в 10 миллионов фунтов стерлингов (более 13 миллионов долларов).

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Принц Эндрю
Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Принц Уэльский и герцог Кембриджский боятся, что секс-скандал и судебные разбирательства могут испортить празднование платинового юбилея Елизаветы II.

Отмечается, что принц Эндрю не спешит прислушиваться к членам королевской семьи. Он злится, что королева лишила его всех воинских званий и титулов.

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Напомним, именно Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицал свою вину и утверждал, что не знаком с Вирджинией.

Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен со своей обвинительницей.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

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Сейчас адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуфре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию".

Ранее мы рассказывали, Кейт Миддлтон может возглавить гренадерскую гвардию вместо принца Эндрю.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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