Принц Эндрю хочет оспорить иск Вирджинии Джуффре и требует, чтобы его дело рассматривал суд присяжных

Королевская семья просит принца Эндрю не доводить дело до суда / Фото: Getty Images

Королевская семья шокирована новым заявлением любимого сына королевы. Виндзоры боятся, что публичное судебное разбирательство нанесет сильнейшие удар по репутации британской монархии.

Как пишет Daily Mail, принцы Чарльз и Уильям требуют принца Эндрю урегулировать скандал как можно скорее, не доводя дело до суда. По предварительным данным, сделка с Вирджинией Джуффре может обойтись в 10 миллионов фунтов стерлингов (более 13 миллионов долларов).

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Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Принц Уэльский и герцог Кембриджский боятся, что секс-скандал и судебные разбирательства могут испортить празднование платинового юбилея Елизаветы II.

Отмечается, что принц Эндрю не спешит прислушиваться к членам королевской семьи. Он злится, что королева лишила его всех воинских званий и титулов.

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Напомним, именно Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи отрицал свою вину и утверждал, что не знаком с Вирджинией.

Однако в Сети есть фотография, сделанная в 2001 году, на которой молодой принц Эндрю запечатлен со своей обвинительницей.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

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Сейчас адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуфре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию".

Ранее мы рассказывали, Кейт Миддлтон может возглавить гренадерскую гвардию вместо принца Эндрю.