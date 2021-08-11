Принц Эндрю после обвинений в изнасиловании встретился с Елизаветой II

Американка Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю, который 20 лет назад совершил в отношении нее акты сексуального насилия

Принц Эндрю приехал к Елизавете II в Балморал / Фото: Getty Images

Королевская семья пока не комментирует иск американки, которая обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет. Сейчас Елизавета II проводит время в Балморале. К ней приехал сын принц Эндрю и не один, а с бывшей супругой Сарой Фергюсон. Об этом пишет Daily Mail.

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Пока неизвестно о чем говорил принц Эндрю с Елизаветой II, но королевские эксперты считают, что игнорировать секс-скандал нельзя. Новый скандал может затянуться на несколько лет и окончательно испортить репутацию не только среднего сына Елизаветы II, но и негативно сказаться на всей королевской семье.

Сына Елизаветы II принца Эндрю обвинили в изнасиловании, ему грозит суд / Фото: Getty Images

Напомним, принц Эндрю после того как стало известно о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле и педофилии, лишился всех своих королевский привилегий и был отстранен от общественной жизни.

Отмечается, что у принца есть 21 день, чтобы ответить на иск, иначе суд примет решение в пользу Вирджинии Джуффре без разбирательств.

Для него это станет настоящей катастрофой. Этот иск – граната, которая вот-вот взорвется, – пишет Daily Mail.

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Секс-скандал вокруг принца Эндрю:

Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффри рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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