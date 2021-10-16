Принц Гарри и Меган Маркл не дадут принцу Джорджу стать королем – инсайдер

Сейчас принц Джордж – третий в очереди на британский престол. Он наследник короны после своего отца, принца Уильяма, и своего деда, принца Чарльза

Принц Джордж может потерять шансы занять трон из-за своего дяди и его супруги / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Старший правнук Елизаветы II может потерять шансы занять трон, считает королевский эксперт Даниэла Эльзер. Такую же мысль еще в сентябре выразила британская писательница леди Хилари Мантел.

Писательница говорила, что "принц Джордж никогда не станет королем, так как монархия вымрет раньше". Даниэла Эльзер утверждает, что данный прогноз стоит учитывать, особенно сейчас, когда королевская семья со всех сторон окружена скандалами.

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Принц Чарльз, принц Эндрю и Елизавета II / Фото: Getty Images

Например, накануне королевская семья запретила принцу Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней, появляться на публике. Это была первая реакция дворца на случившееся.

Даниэла Эльзер убеждена, что ответственность из-за нынешнего положения дел в Букингемском дворце лежит на принце Эндрю, принце Чарльзе и принце Гарри. Эксперт говорит, что поведение и выбор троицы "вызвали серию кризисов, подобных которым королевская семья никогда раньше не видела".

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Принц Гарри, принц Чарльз и принц Уильям / Фото: Getty Images

Нельзя забывать и скандал с принцем Гарри и Меган Маркл, которые публично обвинили Букингемский дворец в расизме. Ситуация может ухудшиться и после выхода биографии Гарри.

Корона предназначена для того, чтобы символизировать нечто достойное. А ныне мы наблюдаем настоящий урожай кризисов. Вполне вероятно, что примерно через 50 с лишним лет, когда Джордж унаследует престол, это будет разрушенный институт, – говорит Даниэла Эльзер.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри будут крестить свою дочь Лилибет в США.

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