Принц Гарри и Меган Маркл скорбят о внезапной смерти королевского пехотинца

Генерал-майор Мэтью Холмс был найден мертвым в субботу. Причина его смерти расследуется, а герцоги Сассекские скорбят вместе с близкими Холмса.
Экс-глава королевской морской пехоты имел тесные связи с королевской семьей. В марте 2020 года он вместе с принцем Гарри и Меган Маркл присутствовал на музыкальном фестивале Маунтбеттен в королевском Альберт-Холле.
В апреле он нес гроб на похоронах принца Филиппа вместе с сослуживцами. В 2007 году Холмс получил от королевы Елизаветы II Орден "За выдающиеся заслуги". Это одна из самых престижных наград Великобритании за храбрость.
Мэтью Холмс с отличием служил стране, королевскому флоту и своему корпусу в течение 33 лет, пишет Еxpress.
Ранее Елизавета II впервые после смерти принца Филиппа заговорила о нем публично. Ее Величество посетила Шотландию, где выступила на церемонии открытия шестой сессии шотландского парламента в эту субботу.
В своем обращении королева вспомнила о любви герцога Эдинбургского к Шотландии – там находится школа Гордонстоун, в которой учился Филипп, а также замок Балморал, где неофициально он сделал предложение Елизавете II.
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