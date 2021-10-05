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Принц Гарри и Меган Маркл скорбят о внезапной смерти королевского пехотинца

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 06:30
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Бывший глава королевской морской пехоты – 54-летний Мэтью Холмс найден мертвым. На похоронах принца Филиппа он нес гроб с герцогом к ступеням часовни Святого Георгия
Королевская семья скорбит о внезапной смерти генерала-майора Холмса
Королевская семья скорбит о внезапной смерти генерала-майора Холмса / Фото: Getty Images

Генерал-майор Мэтью Холмс был найден мертвым в субботу. Причина его смерти расследуется, а герцоги Сассекские скорбят вместе с близкими Холмса.

Экс-глава королевской морской пехоты имел тесные связи с королевской семьей. В марте 2020 года он вместе с принцем Гарри и Меган Маркл присутствовал на музыкальном фестивале Маунтбеттен в королевском Альберт-Холле.

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Меган Маркл и генерал-майор Мэтью Холмс / Фото: Getty Images

В апреле он нес гроб на похоронах принца Филиппа вместе с сослуживцами. В 2007 году Холмс получил от королевы Елизаветы II Орден "За выдающиеся заслуги". Это одна из самых престижных наград Великобритании за храбрость.

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Мэтью Холмс с отличием служил стране, королевскому флоту и своему корпусу в течение 33 лет, пишет Еxpress.

Елизавета II и генерал-майор Мэтью Холмс / Фото: Getty Images

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Ранее Елизавета II впервые после смерти принца Филиппа заговорила о нем публично. Ее Величество посетила Шотландию, где выступила на церемонии открытия шестой сессии шотландского парламента в эту субботу.

В своем обращении королева вспомнила о любви герцога Эдинбургского к Шотландии – там находится школа Гордонстоун, в которой учился Филипп, а также замок Балморал, где неофициально он сделал предложение Елизавете II.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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