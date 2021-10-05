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Принц Гарри и Меган Маркл теряют свою популярность: Им больше не верят

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
5 октября, 16:05
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В Британии популярность герцогов Сассекских стремительно падает. Новый опрос тому доказательство
Меган Маркл и принц Гарри теряют популярность в Британии
Меган Маркл и принц Гарри теряют популярность в Британии / Фото: AFP

Меган Маркл и принц Гарри приехали в США в конце сентября не просто так. Как считает обозреватель Forbes Гай Мартин, пара старается повысить свой рейтинг в Америке, так как в Британии герцогам Сассекским все меньше доверяют. Об этом пишет Daily Express.

Судя по опросам общественного мнения в Британии, Гарри теряет свои позиции. Конечно, этот факт никак на него не влияет и не важен для его нынешних начинаний. Но причина, по которой он теряет популярность, заключается в том, что британцы просто перестали верить тому, что он говорит, – считает обозреватель.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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По результатам опроса YouGov, проведенного в сентябре, положительное мнение о Гарри осталось у 34% британцев, тогда как в апреле – 43%. Меган Маркл тоже теряет рейтинг – с 29% в апреле до 26%.

Гай Мартин считает, что на рейтинг герцогов Сассекских еще повлияло, что они стали заниматься слишком разноплановыми проектами. То запускают благотворительные инициативы, то снимают фильмы, то пишут книги.

Одним словом, требуется огромный механизм, чтобы запустить все эти инициативы, созданные из лучших побуждений, что естественно. Но! Всё немного запутано, – написал обозреватель.

Есть ли шанс у принца Гарри и Меган Маркл помириться с королевской семьей:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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