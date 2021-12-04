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Принц Гарри и Меган Маркл выиграли суд против таблоида, но готовят еще один иск

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 06:30
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Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида Mail on Sunday. Супруга британского принца обвиняла издание во вмешательстве в ее личную жизнь
Принц Гарри и Меган Маркл продолжают войну со СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл продолжают войну со СМИ / Фото: Getty Images

В 2019 году издание Mail on Sunday опубликовало письмо отца Меган Маркл, что возмутило герцогиню и из-за чего она подала в суд на журналистов.

Тогда бывшая актриса проиграла слушание и обязана была заплатить около 90 тысяч долларов компенсации. В начале этого года Высший суд все же признал, что таблоид нарушил право на неприкосновенность личной жизни герцогини Сассекской.

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Судьи решили, что содержание письма является "личным, частным и не представляет законного общественного интереса". В издании, к слову, с таким решением не согласны.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Тем не менее, Меган официально победила, а ее муж принц Гарри выступил против изданий The Sun, News of the World и Daily Mirror. Внук Елизаветы II уверен, что эти таблоиды незаконно перехватывали его голосовые сообщения, пишет Guardian.

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Вероятно, Гарри также обратится в суд с иском.

Принц Гарри будет судиться с таблоидами
Принц Гарри будет судиться с таблоидами / Фото: Getty Images

Недавно Дональд Трамп заявил, что принц Гарри пожалеет о браке с Меган Маркл. Трамп никогда не скрывал, что ему не нравится Маркл. Он не раз негативно высказывался в адрес супруги принца Гарри.

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Я думаю, что она очень неуважительно относится к королевской семье и, самое главное, к королеве, – сказал Дональд Трамп в недавнем интервью.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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