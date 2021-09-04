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Принц Гарри может разоблачить герцогиню Камиллу и настроить против себя отца – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
4 сентября, 06:30
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Источники сообщают, что в королевской семье есть существенное волнение касательно мемуаров принца Гарри. Особенно переживает принц Чарльз за свою супругу Камиллу
Принц Гарри может разоблачить герцогиню Камиллу
Принц Гарри может разоблачить герцогиню Камиллу / Фото: Getty Images

В своих мемуарах, которые выйдут уже в 2022 году, принц Гарри может рассказать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз.

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Инсайдеры считают, что сын принца Чарльза действительно может пойти на это, учитывая, что его отношения с королевской семьей давно не самые лучшие.

Гарри уже говорил, что ему понравилось, что в сериале "Корона" Камилла изображена как "злая мачеха". Чарльз будет в ярости, если Гарри пойдет в эту сторону, – говорит бывший королевский дворецкий Пол Баррел в интервью изданию Closer.

Он добавил, что издательство Penguin Random house заплатило Гарри не за лирические мемуары, а за интриги и скандалы.

Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз
Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз / Фото: Getty Images

К слову, сама Камилла "точит зуб" на принца Гарри. Она давно считает, что Меган Маркл виновата в натянутых отношениях принца Чарльза с младшим сыном.

Давайте будем честными, Гарри никогда не был близок с Камиллой. Если он опишет их сложные отношения в книге, это может разрушить основу, которую принц Чарльз закладывает перед тем, как Камилла станет королевой, – рассказал ранее источник.

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Напомним, что мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Книга поступит в продажу в 2022 году.

Подробнее о мемуарах принца Гарри смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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