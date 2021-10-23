Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Ворскла - Шахтер: онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей

Трагедия с Болдуином

Евровидение 2022

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Принц Гарри может разрушить репутацию принца Чарльза из-за новых откровений

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 октября, 16:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мемуары принца Гарри о жизни в королевской семье еще не вышли, но уже не первый месяц обсуждаются в СМИ
Принц Гарри может разрушить отношения с отцом из-за своих мемуаров
Принц Гарри может разрушить отношения с отцом из-за своих мемуаров / Фото: скриншот

Королевские эксперты поговаривают, что в Букингемском дворе с опасением ждут выхода книги принца Гарри, которая анонсирована на 2022 год. Мемуары герцога Сассекского могут стать источником нового скандала между принцем Гарри и родственниками.

Особенно новые откровения могут повлиять и на так напряженные отношения принца Гарри с отцом. По мнению королевского эксперта Эндрю Мортона, мемуары Гарри могут разрушить репутацию сына королевы.

Реклама

Если бы я был принцем Чарльзом, я бы хотел спрятаться куда подальше. Думаю, мы увидим его в наиболее уязвимом положении, — сказал Мортон изданию Us Weekly.

Принц Чарльз и принц Гарри
Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

По данным инсайдеров, в своей книге Гарри собирается рассказать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз. Кроме этого, в СМИ обсуждали, что внук королевы может назвать виновного в смерти принцессы Дианы и имя расиста в королевской семье.

Напомним, что мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов.

Реклама

Подробнее о мемуарах принца Гарри смотрите в сюжете:

Другие новости о королевской семье:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Опрос
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять