Принц Гарри может разрушить репутацию принца Чарльза из-за новых откровений

Мемуары принца Гарри о жизни в королевской семье еще не вышли, но уже не первый месяц обсуждаются в СМИ

Принц Гарри может разрушить отношения с отцом из-за своих мемуаров / Фото: скриншот

Королевские эксперты поговаривают, что в Букингемском дворе с опасением ждут выхода книги принца Гарри, которая анонсирована на 2022 год. Мемуары герцога Сассекского могут стать источником нового скандала между принцем Гарри и родственниками.

Особенно новые откровения могут повлиять и на так напряженные отношения принца Гарри с отцом. По мнению королевского эксперта Эндрю Мортона, мемуары Гарри могут разрушить репутацию сына королевы.

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Если бы я был принцем Чарльзом, я бы хотел спрятаться куда подальше. Думаю, мы увидим его в наиболее уязвимом положении, — сказал Мортон изданию Us Weekly.

Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

По данным инсайдеров, в своей книге Гарри собирается рассказать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз. Кроме этого, в СМИ обсуждали, что внук королевы может назвать виновного в смерти принцессы Дианы и имя расиста в королевской семье.

Напомним, что мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов.

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