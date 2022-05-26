Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Принц Гарри нанял телохранителя Майкла Джексона перед поездкой до Елизаветы II

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 15:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наверное, герцог Сассекский очень переживает за свою безопасность во время пребывания в гостях у британской королевы
Принц Гарри приедет на юбилей к королеве с опытным телохранителем.
Принц Гарри приедет на юбилей к королеве с опытным телохранителем. / Фото: Getty Images, Скриншот из видео

Вскоре принц Гарри вместе с Меган Маркл и детьми поедут в Великобританию на празднование Платинового юбилея правления Елизаветы II. Накануне своей поездки супруги решили перестраховаться и взять к себе на работу нового начальника службы безопасности.

Супруги наняли бывшего телохранителя Майкла Джексона – 45-летнего Альберто Альвареса. Впервые мужчину заметили рядом с принцем Гарри во время велосипедной прогулки в Монтесито, где внук Елизаветы II живет вместе с семьей, сообщает Daily Mail.

Реклама

Отмечается, что у главного начальника службы безопасности герцогов Сассекских 15-летний опыт работы в сфере личной охраны и обеспечения безопасности мероприятий. Он также раньше работал с группой One Direction.

Альберто работал с крупнейшими знаменитостями, поэтому знает все уловки, чтобы уберечь их от опасности. Он осторожен и был чрезвычайно предан Майклу. Он и Гарри кажутся хорошей парой, и Гарри надеется, что именно он позаботится о нем и его семье, – рассказал инсайдер.

Альберто Альварес сопровождает Майкла Джексона
Альберто Альварес сопровождает Майкла Джексона

Реклама

Кстати, в 2011 году Альберто свидетельствовал о смерти Майкла Джексона, ведь именно он вызвал службу спасения в ночь, когда легендарный артист плохо чувствовал себя. Семья Джексона уволила охранника после того, как артиста не стало.

Также впоследствии выяснилось, что еще до того, как Альварес попал на работу к Джексону, у него были проблемы с полицией из-за управления в нетрезвом состоянии и ссоры с применением физической силы.

В Сети уже начинают думать, действительно ли принц Гарри так сильно боится приезжать на родину или это просто ради безопасности сына Арчи и дочери Лилибет, которых родители возьмут с собой к родственникам.

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали вместе в Лондон
Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года приехали вместе в Лондон / Фото: Getty Images

Но ни для кого не секрет, что герцоги Сассекские всегда заморачиваются над вопросом безопасности. К примеру, в марте Гарри и Меган не приехали на поминальную службу по принцу Филиппу из-за "недостаточного уровня охраны".

Напомним, что принц Гарри и его жена добровольно отказались от своих полномочий еще в 2020 году. Они переехали в США, где сын принцессы Дианы посещает психолога ради любимой.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять