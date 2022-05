Принц Гарри нанял телохранителя Майкла Джексона перед поездкой до Елизаветы II

Вскоре принц Гарри вместе с Меган Маркл и детьми поедут в Великобританию на празднование Платинового юбилея правления Елизаветы II. Накануне своей поездки супруги решили перестраховаться и взять к себе на работу нового начальника службы безопасности.

Супруги наняли бывшего телохранителя Майкла Джексона – 45-летнего Альберто Альвареса. Впервые мужчину заметили рядом с принцем Гарри во время велосипедной прогулки в Монтесито, где внук Елизаветы II живет вместе с семьей, сообщает Daily Mail.

принце harry and his friend charles van straubenzee seen cyklistika okolo montecito, 24th May 2022 pic.twitter.com/xVgU8aeekD