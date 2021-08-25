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Принц Гарри помирился с принцем Уильямом – инсайдер

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 августа, 16:14
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Как рассказал королевский эксперт, после всех скандалов братьям удалось наладить отношения и теперь они дружат семьями
Принц Уильям и принц Гарри встретятся после церемонии открытия памятника принцессе Диане
Принц Уильям и принц Гарри встретятся после церемонии открытия памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Примирение принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей может случится гораздо раньше, чем кажется. Королевский эксперт Стюарт Пирс уверяет, что принц Гарри начал общаться со старшим братом. Более того, теперь и не идет речи о соперничестве Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

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Как рассказал Стюарт Пирс, сейчас герцогам Сассекским удалось найти общий язык с герцогами Кембриджскими.

Мне известно, что эти четверо общаются по видеосвязи с помощью Zoom и FaceTime, – сказал королевский эксперт в беседе с US.Weekly

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Он уточнил, что пары чаще разговаривают в неформальной обстановке – Кейт готовит ужин на кухне, а ее супруг Уильям заваривает чай, и параллельно они общаются с Меган и Гарри, которые находятся в США.

Они очень сблизились. Их взгляды на мир разнятся. Но, что самое примечательное, они полностью уважают точки зрения друг друга, – поделился Стюарт Спирс.

К слову, не первый раз в этом году появляются слухи о примирении Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Ранее инсайдер рассказывал, что Кейт и Меган удалось найти общий язык после рождения дочери герцогов Сассекских. Также в СМИ несколько недель назад писали, что Меган и Кейт ведут переговоры о сотрудничестве в шоу Netflix.

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Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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