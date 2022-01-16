Сассексам небезопасно приезжать в гости: Принц Гарри хочет судиться с правительством Британии

Внук королевы Елизаветы намерен судиться с британским правительством из-за того, что семейство принца Гарри оставили без полицейской охраны на время визитов в Англию

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц Гарри, который отказался от посещения премии "Оскар" из-за Кристен Стюарт, решил пригрозить руководству Британии иском в суд.

Все дело в том, что во время своих визитов в Британию Меган Маркл и принц Гарри вынуждены нанимать частную охрану, так как полицейского сопровождения их лишили. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам герцога Сассекского, его личная охрана из США не имеет доступа к материалам британской разведки, а значит≤ не могут обеспечить принцу и его семье полную безопасность.

Он считает, что решение снять с него охрану было неправильным. Протокол предварительного расследования был отправлен адвокатами Гарри в Министерство внутренних дел пару месяцев назад. По сути, это предшествует судебному пересмотру, – сообщил изданию инсайдер.

После того, как о решении принца стало известно, он заявил о том, что не хочет, чтобы его безопасность финансировали британские налогоплательщики. Поэтому герцог готов платить за предоставленную охрану.

Сообщается, что королеву уже проинформировали о намерениях ее внука начать судебные разбирательства.

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Почему принца Гарри и Меган Маркл лишили британской охраны?

Такое решение в правительстве Британии было принято неспроста. После того, как Гарри и Меган решили покинуть королевскую семью, они лишились права использовать свои титулы и звания.

Вместе с тем, министр внутренних дел, начальник отдела защиты королевской семьи столичной полиции и представители дворца, решили, что в этом случает о круглосуточной охране Сассекских не может быть и речи.

Во время своего визита на открытие памятника принцессе Диане, принц Гарри также был вынужден привлечь личную охрану. Как мы писали ранее, принц Уильям был против визита брата в Лондон.