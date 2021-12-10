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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми выпустили официальную открытку к Рождеству: теплое фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
10 декабря, 16:48
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Британская королевская семья активно готовится к Рождеству. Праздник в Великой Британии будут отмечать 25 декабря, но уже сейчас герцоги Кембриджские решили порадовать всех новой открыткой
Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку
Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Вас, конечно, может удивить этот кадр. Ведь, глядя на него, мало у кого возникают ассоциации с Рождеством и зимой. Но, такова традиция. Похожие фото используются в качестве официальных открыток уже давно – никакого снега, елок и подарков. Обычно, эти кадры делаются во время прогулок или официальных визитов в другие страны.

По всей видимости, для открыток выбирают фото, на которых все члены семьи запечатлены с улыбкой на лице – главное, что все счастливы и улыбчивы, а новогодний антураж, похоже, не так уж и важен!

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми показали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми показали рождественскую открытку / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Рады поделиться новым фото семьи, которое используется в качестве рождественской открытки в этом году, – говорится в подписи к фото, которое было опубликовано на официальной Instagram-странице герцогов Кембриджских.

В комментариях поклонники монаршего семейства оценили кадр:

  • Красивая семья!
  • Как красиво!
  • Прекрасная фотография, дети так быстро выросли!
  • Шарлотта – красавица!
  • Счастливого Рождества всем!

Скриншот: Instagram

Для чего герцогам Кембриджским нужна официальная открытка?

В Британии очень много желающих пообщаться с представителями королевской семьи, пусть даже по почте! В период праздников, особенно на Рождество и Пасху, люди шлют тысячи писем в королевский дворец.

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Думаете, эти письма никому не нужны? Ошибаетесь! Каждое послание читают и проверяют сами герцоги, а также их помощники. В ответ Кейт и Уильям высылают открытки со своими автографами и теплыми пожеланиями. На открытках как раз и изображено фото семьи.

Будет интересно посмотреть на рождественскую открытку от Меган Маркл и принца Гарри, которые перебрались в США и почти не общаются с семьей. К слову, не только Меган Маркл жаловалась на травлю со стороны королевской семьи.

Ранее мы писали, что Елизавета II начала оформлять передачу власти принцу Чарльзу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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