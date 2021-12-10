Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми выпустили официальную открытку к Рождеству: теплое фото

Британская королевская семья активно готовится к Рождеству. Праздник в Великой Британии будут отмечать 25 декабря, но уже сейчас герцоги Кембриджские решили порадовать всех новой открыткой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Вас, конечно, может удивить этот кадр. Ведь, глядя на него, мало у кого возникают ассоциации с Рождеством и зимой. Но, такова традиция. Похожие фото используются в качестве официальных открыток уже давно – никакого снега, елок и подарков. Обычно, эти кадры делаются во время прогулок или официальных визитов в другие страны.

По всей видимости, для открыток выбирают фото, на которых все члены семьи запечатлены с улыбкой на лице – главное, что все счастливы и улыбчивы, а новогодний антураж, похоже, не так уж и важен!

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми показали рождественскую открытку / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Рады поделиться новым фото семьи, которое используется в качестве рождественской открытки в этом году, – говорится в подписи к фото, которое было опубликовано на официальной Instagram-странице герцогов Кембриджских.

В комментариях поклонники монаршего семейства оценили кадр:

Красивая семья!

Как красиво!

Прекрасная фотография, дети так быстро выросли!

Шарлотта – красавица!

Счастливого Рождества всем!



Скриншот: Instagram

Для чего герцогам Кембриджским нужна официальная открытка?

В Британии очень много желающих пообщаться с представителями королевской семьи, пусть даже по почте! В период праздников, особенно на Рождество и Пасху, люди шлют тысячи писем в королевский дворец.

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Думаете, эти письма никому не нужны? Ошибаетесь! Каждое послание читают и проверяют сами герцоги, а также их помощники. В ответ Кейт и Уильям высылают открытки со своими автографами и теплыми пожеланиями. На открытках как раз и изображено фото семьи.

Будет интересно посмотреть на рождественскую открытку от Меган Маркл и принца Гарри, которые перебрались в США и почти не общаются с семьей. К слову, не только Меган Маркл жаловалась на травлю со стороны королевской семьи.

Ранее мы писали, что Елизавета II начала оформлять передачу власти принцу Чарльзу.