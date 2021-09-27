Принц Уильям против, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне

Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. По информации инсайдеров, герцоги Сассекских планировали крестить дочь в Лондоне

/ Фото: Getty Images

Ранее появлялась информация, что для Меган Марк и принца Гарри важно, чтобы крещение Лилибет-Дианы состоялось в Лондоне в кругу королевской семьи. Британские монархи никак не комментировали новость. Но вот один из инсайдеров рассказал, что принц Уильям против этой идеи. Об этом пишет Express.

Согласно очень хорошему источнику, именно принц Уильям сказал: "Это была не очень хорошая идея", — поделился королевский корреспондент Нил Шон.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее королевский эксперт Рассел Майерс предположил, что Меган Маркл будет чувствовать себя в присутствии британских монархов не в своей тарелке, если крестины Лилибет пройдут в Лондоне.

Где и когда состоятся крестины дочери Меган Маркл и принца Гарри пока неизвестно.

Напомним, это уже не первый скандал связанный с дочерью Меган Маркл и принца Гарри. Пара собирается судиться с BBC из-за имени дочери.

Реклама

Ранее журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Реклама

Другие новости о королевской семье: